«Не здіймайте паніки»: у Волинській ОДА прокоментували введення режиму обмеження пересування





Про це під час брифінгу увечері 10 квітня наголосила заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак.



Нагадаємо, із 11 квітня у вихідні



Додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Через новину про введення у вихідні дні режиму особливого пересування,



Обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Волинян закликають максимально дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без потреби.



Тетяна Щербак попросила не панікувати і не створювати величезних черг до магазинів, адже рішення про закриття приймаються виключно владою на місцях. І досі жоден орган місцевого самоврядування на Волині не приймав таких рішень.



«Будь-які карантинні заходи направлені на вашу безпеку, не мають на меті обмежити ваші права і будуть проведені виключно відповідно до законодавства. Мета – не притягнути до відповідальності, а зберегти здоров’я або чиєсь життя», - сказала Тетяна Щербак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В області не закриватимуть магазинів, АЗС чи аптек через запровадження режиму максимального обмеження пересування на вихідних.Про це під час брифінгу увечері 10 квітня наголосила заступниця голови Волинської облдержадміністраціїНагадаємо, із 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування. Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.Додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Через новину про введення у вихідні дні режиму особливого пересування, станом на післяобідню пору в Луцьку виникли довжелезні черги до магазинів. Обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Волинян закликають максимально дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без потреби.Тетяна Щербак попросила не панікувати і не створювати величезних черг до магазинів, адже рішення про закриття приймаються виключно владою на місцях. І досі жоден орган місцевого самоврядування на Волині не приймав таких рішень.«Будь-які карантинні заходи направлені на вашу безпеку, не мають на меті обмежити ваші права і будуть проведені виключно відповідно до законодавства. Мета – не притягнути до відповідальності, а зберегти здоров’я або чиєсь життя», - сказала Тетяна Щербак.

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