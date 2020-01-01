Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Сьогодні, 10:27
У Луцьку під стінами міської ради зібралися підприємці ринків. Вони вимагають у влади забезпечити право на працю і відкрити усю територію базарів.
Працівники ринків обласного центру, які торгують непродовольчими товарами, зібралися на мирну акцію у вівторок, 12 травня.
Вони вимагають повноцінного відкриття ринків у Луцьку та дозволити торгівлю на тих самих засадах, що й підприємцям у ТРЦ міста. Окрім того, підприємці просять зменшити ставки єдиного податку.
«Тут зібралися представники усіх ринків Луцька, представники мікробізнесу. Ми вимагаємо повноцінного відкриття ринків. Ми не погоджуємось із подвійними стандартами в бізнесі, стандарти повинні бути однаковими. Вчора відкрили торгові центри, де присутні по 50-100 людей в магазині і більшість - без масок. Ринки стали вигнанцями, але на цих ринках працює понад 5 тисяч підприємців, які також повинні годувати свої родини. Не можна забрати в людини останню надію на працю і майбутнє. Ми цього не допустимо, яка б влада не була. До того ж, ми фактично за ніщо повинні платити податки у понад 900 гривень щомісяця. Якщо місто не йде на поступки, то воно повинне давати компенсацію», - відзначила голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко.
За словами підприємців, багато людей через затяжний карантин змушені були припинити свою діяльність і в подальшому більше нею не займатимуться.
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Працівники ринків обласного центру, які торгують непродовольчими товарами, зібралися на мирну акцію у вівторок, 12 травня.
Вони вимагають повноцінного відкриття ринків у Луцьку та дозволити торгівлю на тих самих засадах, що й підприємцям у ТРЦ міста. Окрім того, підприємці просять зменшити ставки єдиного податку.
«Тут зібралися представники усіх ринків Луцька, представники мікробізнесу. Ми вимагаємо повноцінного відкриття ринків. Ми не погоджуємось із подвійними стандартами в бізнесі, стандарти повинні бути однаковими. Вчора відкрили торгові центри, де присутні по 50-100 людей в магазині і більшість - без масок. Ринки стали вигнанцями, але на цих ринках працює понад 5 тисяч підприємців, які також повинні годувати свої родини. Не можна забрати в людини останню надію на працю і майбутнє. Ми цього не допустимо, яка б влада не була. До того ж, ми фактично за ніщо повинні платити податки у понад 900 гривень щомісяця. Якщо місто не йде на поступки, то воно повинне давати компенсацію», - відзначила голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко.
За словами підприємців, багато людей через затяжний карантин змушені були припинити свою діяльність і в подальшому більше нею не займатимуться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Центральний ринок? Це ще що таке? Невже в місті не вистачає будівельної техніки, щоб розчистити врешті територію під замком?
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