Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО





Працівники ринків обласного центру, які торгують непродовольчими товарами, зібралися на мирну акцію у вівторок, 12 травня.



Вони вимагають повноцінного відкриття ринків у Луцьку та дозволити торгівлю на тих самих засадах, що й



«Тут зібралися представники усіх ринків Луцька, представники мікробізнесу. Ми вимагаємо повноцінного відкриття ринків. Ми не погоджуємось із подвійними стандартами в бізнесі, стандарти повинні бути однаковими. Вчора відкрили торгові центри, де присутні по 50-100 людей в магазині і більшість - без масок. Ринки стали вигнанцями, але на цих ринках працює понад 5 тисяч підприємців, які також повинні годувати свої родини. Не можна забрати в людини останню надію на працю і майбутнє. Ми цього не допустимо, яка б влада не була. До того ж, ми фактично за ніщо повинні платити податки у понад 900 гривень щомісяця. Якщо місто не йде на поступки, то воно повинне давати компенсацію», - відзначила голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко.



За словами підприємців, багато людей через затяжний карантин змушені були припинити свою діяльність і в подальшому більше нею не займатимуться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під стінами міської ради зібралися підприємці ринків. Вони вимагають у влади забезпечити право на працю і відкрити усю територію базарів.Працівники ринків обласного центру, які торгують непродовольчими товарами, зібралися на мирну акцію у вівторок, 12 травня.Вони вимагають повноцінного відкриття ринків у Луцьку та дозволити торгівлю на тих самих засадах, що й підприємцям у ТРЦ міста . Окрім того, підприємці просять зменшити ставки єдиного податку.«Тут зібралися представники усіх ринків Луцька, представники мікробізнесу. Ми вимагаємо повноцінного відкриття ринків. Ми не погоджуємось із подвійними стандартами в бізнесі, стандарти повинні бути однаковими. Вчора відкрили торгові центри, де присутні по 50-100 людей в магазині і більшість - без масок. Ринки стали вигнанцями, але на цих ринках працює понад 5 тисяч підприємців, які також повинні годувати свої родини. Не можна забрати в людини останню надію на працю і майбутнє. Ми цього не допустимо, яка б влада не була. До того ж, ми фактично за ніщо повинні платити податки у понад 900 гривень щомісяця. Якщо місто не йде на поступки, то воно повинне давати компенсацію», - відзначила голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфериЗа словами підприємців, багато людей через затяжний карантин змушені були припинити свою діяльність і в подальшому більше нею не займатимуться.

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