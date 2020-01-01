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Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО

Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
У Луцьку під стінами міської ради зібралися підприємці ринків. Вони вимагають у влади забезпечити право на працю і відкрити усю територію базарів.

Працівники ринків обласного центру, які торгують непродовольчими товарами, зібралися на мирну акцію у вівторок, 12 травня.

Вони вимагають повноцінного відкриття ринків у Луцьку та дозволити торгівлю на тих самих засадах, що й підприємцям у ТРЦ міста. Окрім того, підприємці просять зменшити ставки єдиного податку.

«Тут зібралися представники усіх ринків Луцька, представники мікробізнесу. Ми вимагаємо повноцінного відкриття ринків. Ми не погоджуємось із подвійними стандартами в бізнесі, стандарти повинні бути однаковими. Вчора відкрили торгові центри, де присутні по 50-100 людей в магазині і більшість - без масок. Ринки стали вигнанцями, але на цих ринках працює понад 5 тисяч підприємців, які також повинні годувати свої родини. Не можна забрати в людини останню надію на працю і майбутнє. Ми цього не допустимо, яка б влада не була. До того ж, ми фактично за ніщо повинні платити податки у понад 900 гривень щомісяця. Якщо місто не йде на поступки, то воно повинне давати компенсацію», - відзначила голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко.

За словами підприємців, багато людей через затяжний карантин змушені були припинити свою діяльність і в подальшому більше нею не займатимуться.

Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО
Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО

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Теги: мітинг, ринки, Луцьк
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Коментарі 1
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Центральний ринок? Це ще що таке? Невже в місті не вистачає будівельної техніки, щоб розчистити врешті територію під замком?
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