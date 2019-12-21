Через демонтаж ринку у Луцьку на 8 днів перекриють вулицю в Старому місті
Сьогодні, 16:44
Рух транспорту вулицею Замковою, що в Старому місті у Луцьку, перекриють з 7 години ранку 23 травня до 19 години 30 травня.
Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.
У документі, зокрема, йдеться про те, що вулицю перекриють на виконання пункту 5 рішення міської ради від 29.01.2020 № 69/1 «Про припинення права постійного користування комунальному підприємству «Луцькі ринки» земельною ділянкою» та з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Григорій Пустовіт уточнив, що йдеться про перекриття через демонтажні роботи на Центральному (Старому) ринку.
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Відповідне розпорядження підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.
У документі, зокрема, йдеться про те, що вулицю перекриють на виконання пункту 5 рішення міської ради від 29.01.2020 № 69/1 «Про припинення права постійного користування комунальному підприємству «Луцькі ринки» земельною ділянкою» та з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Григорій Пустовіт уточнив, що йдеться про перекриття через демонтажні роботи на Центральному (Старому) ринку.
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