Двом волинським релігійним громадам передадуть у користування пам’ятки архітектури
Сьогодні, 11:06
На Волині дві релігійні громади отримають у постійне безкоштовне користування культові споруди, які є памятками архітектури місцевого значення.
Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
До Волинської ОДА звернулися настоятелі релігійних громад Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району та Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України користування культовим майном.
Відтак, голова ОДА розпорядився передати у постійне безоплатне користування для релігійних потреб такі культові споруди:
1) релігійній громаді Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району Волинської області – пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 39-Вл), що розташована у м.Берестечко Горохівського району Волинської області;
2) релігійній громаді Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району Волинської області – пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 218-Вл), що розташована у с.Боровичі Маневицького району Волинської області.
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Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
До Волинської ОДА звернулися настоятелі релігійних громад Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району та Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України користування культовим майном.
Відтак, голова ОДА розпорядився передати у постійне безоплатне користування для релігійних потреб такі культові споруди:
1) релігійній громаді Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району Волинської області – пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 39-Вл), що розташована у м.Берестечко Горохівського району Волинської області;
2) релігійній громаді Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району Волинської області – пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 218-Вл), що розташована у с.Боровичі Маневицького району Волинської області.
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Коментарі 1
Головне не написали. Громадам якого віросповідання чи патріархату передали в користування культові споруди?
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