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Волинська сім'я вирощує 11 сортів картоплі

Волинська сім'я вирощує 11 сортів картоплі
Анатолій та Надія Сосинці із Гораймівки Маневицького району вже більше десяти років активно займаються вирощуванням картоплі.

На своєму полі волиняни вирощують аж 11 сортів картоплі, - пише Волинь-нова.

У їхньому саду - різні сорти яблунь, слив, груш, персиків, абрикосів, винограду — ​всього нараховується 75 плодових дерев. Як то кажуть, ця родина знайшла себе і в городництві. Це їхнє друге дихання і життя.

"Коли люди бачать, який гарний урожай, то дивуються, — ​каже пан Анатолій. — ​Але секрет дуже простий — ​це наполеглива праця. Ми вирощуємо одинадцять сортів картоплі, серед них — ​Слов’янка, Водограй, Беллароса, Казка, Панда, Явір, Віринея. Саме вони користуються найбільшим попитом, мають найкращі смакові якості та вважаються найурожайнішими".

Господар стверджує, що земля дає йому силу, тому він не розуміє тих людей, які не хочуть старанно працювати на ній, занедбали свої ділянки.

"​У селі для безробітних це єдиний спосіб прогодувати сім’ю. Скажемо відверто: хорошого результату не отримаєш, якщо по-справжньому не будеш доглядати свою земельку, любити її, підживлювати, повсякденно боротися з бур’янами. Про майбутній урожай ми дбаємо ще з осені: вносимо добрива, обробляємо грунт, збираємо рослинні рештки та відходи", - каже волинянин.

Найбільше клопочеться біля винограду, якого має 11 сортів.

"А он там, — ​показує рукою Надія Сосинець на два дерева, що ростуть край квітника: одне вище, друге ​нижче, — ​ми посадили дві модрини, коли народилися наші донечки Євгенія та Оленка, як символ та оберіг їхнього життя"

Доглянута земля уміє бути вдячною. І ростуть та плодоносять на ділянці Анатолія Сосинця сорти яблук та винограду, простяглися довгі ряди картоплі. Руки болять, а душа радіє, переконаний чоловік.

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Теги: Волинь
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