Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Сьогодні, 12:25
Літо на Волині за термометром розпочнеться пізніше, ніж календарне. Адже ще 2 червня синоптики прогнозують другу хвилю холоду.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Завідувач сектору метеорологічних прогнозів Валентина Набока зауважила, що найближчим часом волинянам не варто сподіватися на тепло та літні градуси.
«До кінця травня будемо у такому режимі, як зараз. Прохолодна, дощова погода. Наразі, до слова, маємо занижений температурний режим. За нормою середньодобова температура – 15 градусів, а по факту маємо 10-11», – розповіла Валентина Набока.
За її словами, навіть у перші дні літа тепло, швидше за все, не потішить волинян. Адже 2 червня прогнозують другу хвилю холоду з північного сходу. Можливі навіть заморозки.
Тож, щонайменше перших 5-7 днів літа також, за прогнозами синоптиків, буде холодно. Далі погоду на Волині поки важко передбачити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Завідувач сектору метеорологічних прогнозів Валентина Набока зауважила, що найближчим часом волинянам не варто сподіватися на тепло та літні градуси.
«До кінця травня будемо у такому режимі, як зараз. Прохолодна, дощова погода. Наразі, до слова, маємо занижений температурний режим. За нормою середньодобова температура – 15 градусів, а по факту маємо 10-11», – розповіла Валентина Набока.
За її словами, навіть у перші дні літа тепло, швидше за все, не потішить волинян. Адже 2 червня прогнозують другу хвилю холоду з північного сходу. Можливі навіть заморозки.
Тож, щонайменше перших 5-7 днів літа також, за прогнозами синоптиків, буде холодно. Далі погоду на Волині поки важко передбачити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Яке зараз літо у нас може бути, все одно карантинні обмеження. Закінчиться карантин 22-30 червня 2020 року, ось тоді розпочнеться спекотне літо.
Останні новини
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
Сьогодні, 12:44
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Сьогодні, 12:25