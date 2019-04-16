вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні

Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Літо на Волині за термометром розпочнеться пізніше, ніж календарне. Адже ще 2 червня синоптики прогнозують другу хвилю холоду.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Завідувач сектору метеорологічних прогнозів Валентина Набока зауважила, що найближчим часом волинянам не варто сподіватися на тепло та літні градуси.

«До кінця травня будемо у такому режимі, як зараз. Прохолодна, дощова погода. Наразі, до слова, маємо занижений температурний режим. За нормою середньодобова температура – 15 градусів, а по факту маємо 10-11», – розповіла Валентина Набока.

За її словами, навіть у перші дні літа тепло, швидше за все, не потішить волинян. Адже 2 червня прогнозують другу хвилю холоду з північного сходу. Можливі навіть заморозки.

Тож, щонайменше перших 5-7 днів літа також, за прогнозами синоптиків, буде холодно. Далі погоду на Волині поки важко передбачити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: червень, синоптики, Волинь, погода, літо, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Яке зараз літо у нас може бути, все одно карантинні обмеження. Закінчиться карантин 22-30 червня 2020 року, ось тоді розпочнеться спекотне літо.
Відповісти
Вибір редактора
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Міста і райони Волині не можуть послаблювати карантин вибірково
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
Сьогодні, 12:44
На Турійщині викрили двох чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Сьогодні, 12:25
З Польщі депортують українця, який займався продажем фальсифікованих ліків
Сьогодні, 12:23
Скільки на Волині зареєстрували «карантинних» шлюбів та розлучень
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
16 квітень, 2019, 12:27
На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину На Волинь іде справжня зима: прогнозують сніг і хуртовину
27 грудень, 2019, 13:56
Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода Синоптики розповіли, коли до України повернеться спекотна погода
05 вересень, 2019, 13:24
Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека
12 червень, 2019, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У яких селах на Турійщині виявили коронавірус станом на 26 травня
Сьогодні, 13:34
 0
Активісти влаштували акцію протесту проти кадрової політики у Волинській ОДА. ФОТО
Сьогодні, 13:27
 0
Купують антисептики, маски та безконтактні термометри: луцькі дитсадки готуються до послаблення карантину
Сьогодні, 13:25
 0
На Ківерцівщині провели масові обшуки в оселях людей, які причетні до крадіжок лісу. ФОТО
Сьогодні, 12:44
 0
На Турійщині викрили двох чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям. ФОТО
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8