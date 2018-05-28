«Виходжуємо як дітей»: репортаж зсередини лікарні – епіцентру боротьби з коронавірусом на Волині. ВІДЕО





Відколи тут з’явилися пацієнти, заклад закрили для відвідувачів повністю. Доступ сюди – лише для медиків, що тут працюють із пацієнтами, та із особливими заходами безпеки.



Вперше за цей час лікарню показали зсередини: роботу лікарів, слова пацієнтів, умови, харчування тощо. Сюжет підготував журналіст Андрій Гнатюк для



Зокрема, у матеріалі йдеться про волинянина Богдана Блаватного, якого якраз виписували з лікарні, де він перебував рівно місяць й таки здолав хворобу. Де підхопив коронавірус, чоловік не знає.



«Сім’ю усю заразив, напевно, я. Але усі перенесли легко», - каже чоловік. У нього – супутнє захворювання крові, тож він деякий час ще буде на самоізоляції вдома. До слова, екпрес-тест показав від’ємний результат, а ПЛР підтвердив наявність коронавірусу.



«Сімейний лікар викликав швидку, оскільки у мене є супутні захворювання. Була підвищена температура і загальна слабкість. Далі вона збільшувалася. Дійшло до того, що було важко пройти метрів 10 і хвилин 10 простояти на ногах», - розповідає Богдан Блаватний.



Температура у пацієнта була від 37,5 до майже 39 градусів протягом 18 днів. Дихання стало утрудненим. Чотири дні чоловік дихав через кисневу маску.



«Дякую, що ви не боїтеся тут працювати. Тут дуже складно», - каже чоловік, прощаючись із лікарями.



«Хочу подякувати за своє лікування всьому персоналу. Хороші умови тут тим, що хоча б можна вийти на балкон і подихати свіжим повітрям», - додає.



У реанімації під апаратом штучної вентиляції легень 29 днів пролежала у Боголюбах 82-річна пані Марія. Сьогодні вона усміхається і тішиться спільній із лікарями перемозі над коронавірусом.



«Вже я здоровша, сили є», - каже жінка із поспішкою.



Пані Марія занедужала ще у березні. Спочатку лежала у Нововолинську в лікарні, а 13 квітня стала першою пацієнткою інфекційного госпіталю у селі Тарасове, більш відомого як лікарня у Боголюбах. Останній тиждень пані Марія вже перебувала у палаті інфекційної пульмонології.



«Нічого не боліло, температура була 38, не збивалася. Викликала швидку, забрали у лікарню. Потім я лежала у хірургії, думала, що апендицит. Але ні, а тоді забрали у Луцьк», - розповідає жінка.



Жінка перебувала у обласній лікарні, доки тест не став негативним. Вдома за нею доглядає соцпрацівниця. Оскільки чоловік та син пані Марії померли.



Завідувач гематологічним і інфекційним відділенням №3 Волинської обласної клінічної лікарні Вадим Шиманський розповідає, що наразі лікарі зауважують, що пневмонія при коронавірусі не є класичною пневмонією: «Внаслідок гіперактивації імунітету є блокування, порушення циркуляції крові в легенях, особливо в дрібних судинах».



Черговий лікар реанімаційного відділення Сергій Сівак зауважує: якщо імунна система пацієнта неслабка і медики забезпечують належного рівня догляд, то пацієнти долають недугу.



Завідувач пульмонологічного відділення обласної лікарні Олег Яковенко додав, що, насамперед, має бути грамотне ведення пацієнтів в контексті супутніх патологій. Лікування має бути побудоване з урахуванням тих синдромів, які виникають.



«У нас є пацієнтка, яка має коронавірус, але має також нестабільну стенокардію. Ми її лікуємо згідно з протоколом не коронавірусної інфекції, а згідно з протоколом ішемічної хвороби серця. Тому все персоніфіковано», - зауважив лікар, навівши приклад і інших пацієнтів з супутніми захворюваннями.



«Чим старша людина, тим більше вона має супутніх захворювань, тим більше ризиків… Ми своїх пацієнтів виходжуємо як дітей», - розповідає Олег Яковенко.



Цьому нині сприяє відсутність масового напливу хворих, що дозволяє більше уваги тим, що вже поступили. За три дні тут виписали 8 хворих.



«Симптоматика збігалася. Всі мали ознаки дихальної недостатності, кишкові розлади, втрата нюху і смаку. Буває, що зникає лише нюх або лише смак», - додає пульмонолог.



За його словами, лікарі також відзначили, що одним із клінічних проявів інфекції є порушення психіки.



«Ми помітили, що серед наших пацієнтів хтось плаче, хтось в ейфорійному стані, в когось безсоння. Тобто, на жаль, ця хвороба, має негативний вплив і на нервову систему. У нашій команді є лікар невролог, який ці питання корегує», - розповів Яковенко.



З 80 пацієнтів, які лікувалися у Боголюбах, 5 померли. Їхній вік – 60-80 років. Усі мали важкі супутні захворювання, одна з них – четвертий ступінь лейкозу.



Понад 40 хворих за весь час вже виписали. 30 людей, серед яких – декілька медпрацівників, перебувають у стаціонарі зараз. Ще 5 – в реанімації під апаратами ШВЛ. Найстаршій пацієнтці, яка одужала, було 84 роки, наймолодшій – 19.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інфекційний госпіталь у селі Тарасове, більш відомий як лікарня у Боголюбах, став епіцентром боротьби з коронавірусом на Волині. Саме цей медичний заклад визначили таким, що боротиметься за життя важких хворих.Відколи тут з’явилися пацієнти, заклад закрили для відвідувачів повністю. Доступ сюди – лише для медиків, що тут працюють із пацієнтами, та із особливими заходами безпеки.Вперше за цей час лікарню показали зсередини: роботу лікарів, слова пацієнтів, умови, харчування тощо. Сюжет підготував журналістдля Волинської обласної клінічної лікарні Зокрема, у матеріалі йдеться про волинянина, якого якраз виписували з лікарні, де він перебував рівно місяць й таки здолав хворобу. Де підхопив коронавірус, чоловік не знає.«Сім’ю усю заразив, напевно, я. Але усі перенесли легко», - каже чоловік. У нього – супутнє захворювання крові, тож він деякий час ще буде на самоізоляції вдома. До слова, екпрес-тест показав від’ємний результат, а ПЛР підтвердив наявність коронавірусу.«Сімейний лікар викликав швидку, оскільки у мене є супутні захворювання. Була підвищена температура і загальна слабкість. Далі вона збільшувалася. Дійшло до того, що було важко пройти метрів 10 і хвилин 10 простояти на ногах», - розповідає Богдан Блаватний.Температура у пацієнта була від 37,5 до майже 39 градусів протягом 18 днів. Дихання стало утрудненим. Чотири дні чоловік дихав через кисневу маску.«Дякую, що ви не боїтеся тут працювати. Тут дуже складно», - каже чоловік, прощаючись із лікарями.«Хочу подякувати за своє лікування всьому персоналу. Хороші умови тут тим, що хоча б можна вийти на балкон і подихати свіжим повітрям», - додає.У реанімації під апаратом штучної вентиляції легень 29 днів пролежала у Боголюбах 82-річна пані. Сьогодні вона усміхається і тішиться спільній із лікарями перемозі над коронавірусом.«Вже я здоровша, сили є», - каже жінка із поспішкою.Пані Марія занедужала ще у березні. Спочатку лежала у Нововолинську в лікарні, а 13 квітня стала першою пацієнткою інфекційного госпіталю у селі Тарасове, більш відомого як лікарня у Боголюбах. Останній тиждень пані Марія вже перебувала у палаті інфекційної пульмонології.«Нічого не боліло, температура була 38, не збивалася. Викликала швидку, забрали у лікарню. Потім я лежала у хірургії, думала, що апендицит. Але ні, а тоді забрали у Луцьк», - розповідає жінка.Жінка перебувала у обласній лікарні, доки тест не став негативним. Вдома за нею доглядає соцпрацівниця. Оскільки чоловік та син пані Марії померли.Завідувач гематологічним і інфекційним відділенням №3 Волинської обласної клінічної лікарнірозповідає, що наразі лікарі зауважують, що пневмонія при коронавірусі не є класичною пневмонією: «Внаслідок гіперактивації імунітету є блокування, порушення циркуляції крові в легенях, особливо в дрібних судинах».Черговий лікар реанімаційного відділеннязауважує: якщо імунна система пацієнта неслабка і медики забезпечують належного рівня догляд, то пацієнти долають недугу.Завідувач пульмонологічного відділення обласної лікарнідодав, що, насамперед, має бути грамотне ведення пацієнтів в контексті супутніх патологій. Лікування має бути побудоване з урахуванням тих синдромів, які виникають.«У нас є пацієнтка, яка має коронавірус, але має також нестабільну стенокардію. Ми її лікуємо згідно з протоколом не коронавірусної інфекції, а згідно з протоколом ішемічної хвороби серця. Тому все персоніфіковано», - зауважив лікар, навівши приклад і інших пацієнтів з супутніми захворюваннями.«Чим старша людина, тим більше вона має супутніх захворювань, тим більше ризиків… Ми своїх пацієнтів виходжуємо як дітей», - розповідає Олег Яковенко.Цьому нині сприяє відсутність масового напливу хворих, що дозволяє більше уваги тим, що вже поступили. За три дні тут виписали 8 хворих.«Симптоматика збігалася. Всі мали ознаки дихальної недостатності, кишкові розлади, втрата нюху і смаку. Буває, що зникає лише нюх або лише смак», - додає пульмонолог.За його словами, лікарі також відзначили, що одним із клінічних проявів інфекції є порушення психіки.«Ми помітили, що серед наших пацієнтів хтось плаче, хтось в ейфорійному стані, в когось безсоння. Тобто, на жаль, ця хвороба, має негативний вплив і на нервову систему. У нашій команді є лікар невролог, який ці питання корегує», - розповів Яковенко.З 80 пацієнтів, які лікувалися у Боголюбах, 5 померли. Їхній вік – 60-80 років. Усі мали важкі супутні захворювання, одна з них – четвертий ступінь лейкозу.Понад 40 хворих за весь час вже виписали. 30 людей, серед яких – декілька медпрацівників, перебувають у стаціонарі зараз. Ще 5 – в реанімації під апаратами ШВЛ. Найстаршій пацієнтці, яка одужала, було 84 роки, наймолодшій – 19.

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