У Луцьку через карантин не знайшли перевізників, що хочуть їздити в Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 17:26
До Прилуцького старостинського округу поки не курсуватимуть міські маршрутки.
Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.
Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що через карантин не відбулися конкурси на перевезення пасажирів. Нерегулярні перевезення теж поки організувати не можуть.
Нагадаємо, у місті раніше оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома новими маршрутами – №7 та №35.
«На даному етапі ми не те, що не готові, ми не можемо забезпечити це. Всі перевізники обіцяють, що будуть 100% закривати свої маршрути», - сказав він. За словами посадовця, під питанням – технічний стан міських маршруток та тролейбусів, адже вони довго простоювали.
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Недопад додав, що питання щодо довезення мешканців Прилуцького старостинського округу міським транспортом вирішуватимуть після налагодження роботи у Луцьку. До того ж, в області відновлять приміське сполучення, що частково вирішить проблему.
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Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.
Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що через карантин не відбулися конкурси на перевезення пасажирів. Нерегулярні перевезення теж поки організувати не можуть.
Нагадаємо, у місті раніше оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома новими маршрутами – №7 та №35.
«На даному етапі ми не те, що не готові, ми не можемо забезпечити це. Всі перевізники обіцяють, що будуть 100% закривати свої маршрути», - сказав він. За словами посадовця, під питанням – технічний стан міських маршруток та тролейбусів, адже вони довго простоювали.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Послаблення карантину на Волині: запрацюють транспорт, дитсадки та спортзали
Недопад додав, що питання щодо довезення мешканців Прилуцького старостинського округу міським транспортом вирішуватимуть після налагодження роботи у Луцьку. До того ж, в області відновлять приміське сполучення, що частково вирішить проблему.
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Коментарі 1
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