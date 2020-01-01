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У Луцьку через карантин не знайшли перевізників, що хочуть їздити в Прилуцьке та інші села

У Луцьку через карантин не знайшли перевізників, що хочуть їздити в Прилуцьке та інші села
До Прилуцького старостинського округу поки не курсуватимуть міські маршрутки.

Про це йшлося у п’ятницю, 29 травня, під час засідання сесії Луцькради.

Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що через карантин не відбулися конкурси на перевезення пасажирів. Нерегулярні перевезення теж поки організувати не можуть.

Нагадаємо, у місті раніше оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома новими маршрутами – №7 та №35.

«На даному етапі ми не те, що не готові, ми не можемо забезпечити це. Всі перевізники обіцяють, що будуть 100% закривати свої маршрути», - сказав він. За словами посадовця, під питанням – технічний стан міських маршруток та тролейбусів, адже вони довго простоювали.

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Недопад додав, що питання щодо довезення мешканців Прилуцького старостинського округу міським транспортом вирішуватимуть після налагодження роботи у Луцьку. До того ж, в області відновлять приміське сполучення, що частково вирішить проблему.



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Теги: карантин, перевізники, Прилуцьке
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