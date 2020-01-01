У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що затримання здійснюють представники департаменту стратегічних розслідувань.



За попередньою інформацією, між 14 та 15 годинами 1 червня на хабарі затримали працівника державного підприємства.



Станом на 15:20 слідчі дії тривали. Деталі – згодом.





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