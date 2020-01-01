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У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО

У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО
На вулиці Конякіна у Луцьку поблизу автозаправної станції тривають слідчі дії.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що затримання здійснюють представники департаменту стратегічних розслідувань.

За попередньою інформацією, між 14 та 15 годинами 1 червня на хабарі затримали працівника державного підприємства.

Станом на 15:20 слідчі дії тривали. Деталі – згодом.

У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО
У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО
У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО
У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО
У Луцьку серед вулиці – затримання: на місці – чимало поліції і спецпризначенців. ФОТО

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