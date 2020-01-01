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Біля психлікарні на Волині, де стався спалах коронавірусу, облаштували стихійний ринок. ФОТО

Біля психлікарні на Волині, де стався спалах коронавірусу, облаштували стихійний ринок. ФОТО
На Волині біля лікарні, в якій виявили спалах коронавірусної інфекції, ввели суворі карантинні заходи та щодня фіксують нові випадки інфікування, влаштували ринок.

Про це написала Анна Гусар у соцмережі facebook пише «Волинь UA».

«8:00, майже 15 авто з продавцями. Що? Що в Нас? Короновірус? Де, в Олиці? Автобуси не зупиняються, «бо заборонено».

Питання риторичне чому працює «ринок»??? І де? Так, біля тієї ж психіатричної лікарні, де на всю Україну не вщухає спалах такої страшної хвороби. Хто має дати правдиву відповідь на це питання?» – йдеться в дописі.

Біля психлікарні на Волині, де стався спалах коронавірусу, облаштували стихійний ринок. ФОТО
Біля психлікарні на Волині, де стався спалах коронавірусу, облаштували стихійний ринок. ФОТО

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Теги: Олика, психлікарня, ринок, торгівля, коронавірус
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