Біля психлікарні на Волині, де стався спалах коронавірусу, облаштували стихійний ринок. ФОТО
Сьогодні, 21:43
На Волині біля лікарні, в якій виявили спалах коронавірусної інфекції, ввели суворі карантинні заходи та щодня фіксують нові випадки інфікування, влаштували ринок.
Про це написала Анна Гусар у соцмережі facebook пише «Волинь UA».
«8:00, майже 15 авто з продавцями. Що? Що в Нас? Короновірус? Де, в Олиці? Автобуси не зупиняються, «бо заборонено».
Питання риторичне чому працює «ринок»??? І де? Так, біля тієї ж психіатричної лікарні, де на всю Україну не вщухає спалах такої страшної хвороби. Хто має дати правдиву відповідь на це питання?» – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала Анна Гусар у соцмережі facebook пише «Волинь UA».
«8:00, майже 15 авто з продавцями. Що? Що в Нас? Короновірус? Де, в Олиці? Автобуси не зупиняються, «бо заборонено».
Питання риторичне чому працює «ринок»??? І де? Так, біля тієї ж психіатричної лікарні, де на всю Україну не вщухає спалах такої страшної хвороби. Хто має дати правдиву відповідь на це питання?» – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля психлікарні на Волині, де стався спалах коронавірусу, облаштували стихійний ринок. ФОТО
Сьогодні, 21:43
На Волині в останню путь провели бійця УПА
Сьогодні, 21:20
ТОП-5 продуктів, які не можна вживати перед сном
Сьогодні, 20:44
Перевірили сайти усіх шкіл Волині: 88 навчальних закладів досі не мають веб-ресурсів
Сьогодні, 19:05