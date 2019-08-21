Погуляйко звільнив скандального чиновника Волинської ОДА
Сьогодні, 10:25
Директора департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Костянтина Нестеренка звільнили з посади. Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Юрій Погуляйко.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.
Нагадаємо, керівники п’ятьох інтернатних закладів Волинської області заявили про спроби вимагання коштів, шантаж та тиск з боку новопризначеного директора департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА Костянтина Нестеренка, який прибув працювати з Луганщини.
Згодом щодо Костянтина Нестеренка порушили дисциплінарне провадження, на час проведення якого його відсторонили від виконання обов’язків.
Зрештою ж, скандального луганського чиновника Волинської ОДА звільнили з посади.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.
Нагадаємо, керівники п’ятьох інтернатних закладів Волинської області заявили про спроби вимагання коштів, шантаж та тиск з боку новопризначеного директора департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА Костянтина Нестеренка, який прибув працювати з Луганщини.
Згодом щодо Костянтина Нестеренка порушили дисциплінарне провадження, на час проведення якого його відсторонили від виконання обов’язків.
Зрештою ж, скандального луганського чиновника Волинської ОДА звільнили з посади.
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