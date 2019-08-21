Погуляйко звільнив скандального чиновника Волинської ОДА

Костянтина Нестеренка звільнили з посади. Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Юрій Погуляйко.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.



Нагадаємо,



Згодом щодо Костянтина Нестеренка порушили дисциплінарне провадження, на час проведення якого його відсторонили від виконання обов’язків.



Зрештою ж, скандального луганського чиновника Волинської ОДА звільнили з посади.



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