Першу посаду в Кабміні лучанин «продав» ще 4 роки тому: деталі резонансної справи





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Зокрема, у документі йдеться про те, що у травні 2016 року підозрюваний, перебуваючи в готельному комплексі «Рест Парк», отримав 100 000 доларів США завдатку від громадянина, якому той пообіцяв працевлаштувати його на одну з найвищих посад у Кабміні.



Далі знову ж таки у травні чотири роки тому, перебуваючи вже у готелі «Либідь» в Києві, лучанин отримав ще 50 000 доларів від того ж таки громадянина.



Наступний епізод стосується вже липня цього року. Про нього повідомляли волинські правоохоронці. 3 липня, перебуваючи у Луцьку на проїзній частині поблизу кафе «Льох у свата», чоловік намагався виманити у ще одного громадянина 200 000 доларів, що еквівалентно на той момент, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 5 436 000 гривень. Чоловік, якому лучанин пообіцяв посаду, добровільно передав ці гроші при зустрічі. Але «на гарячому» злочинця затримала поліція.



Зауважимо, у ЗМІ повідомили ім'я шахрая. Це лідер Демократичної партії у Луцьку Іван Братченя, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В».



Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів».



Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.



Зауважимо, що суд обрав підозрюваному у шахрайстві в особливо великих розмірах волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у понад 1 млн 260 тис. грн



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах через «продаж» міністерських посад в уряді України, першу таку махінацію здійснив ще у травні 2016 року.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду про обрання йому запобіжного заходу.Зокрема, у документі йдеться про те, що у травні 2016 року підозрюваний, перебуваючи в готельному комплексі «Рест Парк», отримав 100 000 доларів США завдатку від громадянина, якому той пообіцяв працевлаштувати його на одну з найвищих посад у Кабміні.Далі знову ж таки у травні чотири роки тому, перебуваючи вже у готелі «Либідь» в Києві, лучанин отримав ще 50 000 доларів від того ж таки громадянина.Наступний епізод стосується вже липня цього року. Про нього. 3 липня, перебуваючи у Луцьку на проїзній частині поблизу кафе «Льох у свата», чоловік намагався виманити у ще одного громадянина 200 000 доларів, що еквівалентно на той момент, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 5 436 000 гривень. Чоловік, якому лучанин пообіцяв посаду, добровільно передав ці гроші при зустрічі. Але «на гарячому» злочинця затримала поліція.Зауважимо, у ЗМІ повідомили ім'я шахрая. Це, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В».Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів».Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.Зауважимо, що суд обрав підозрюваному у шахрайстві в особливо великих розмірах волинянинуіз визначенням застави у понад 1 млн 260 тис. грн

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