Першу посаду в Кабміні лучанин «продав» ще 4 роки тому: деталі резонансної справи
Сьогодні, 15:28
Лучанин, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах через «продаж» міністерських посад в уряді України, першу таку махінацію здійснив ще у травні 2016 року.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду про обрання йому запобіжного заходу.
Зокрема, у документі йдеться про те, що у травні 2016 року підозрюваний, перебуваючи в готельному комплексі «Рест Парк», отримав 100 000 доларів США завдатку від громадянина, якому той пообіцяв працевлаштувати його на одну з найвищих посад у Кабміні.
Далі знову ж таки у травні чотири роки тому, перебуваючи вже у готелі «Либідь» в Києві, лучанин отримав ще 50 000 доларів від того ж таки громадянина.
Наступний епізод стосується вже липня цього року. Про нього повідомляли волинські правоохоронці. 3 липня, перебуваючи у Луцьку на проїзній частині поблизу кафе «Льох у свата», чоловік намагався виманити у ще одного громадянина 200 000 доларів, що еквівалентно на той момент, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 5 436 000 гривень. Чоловік, якому лучанин пообіцяв посаду, добровільно передав ці гроші при зустрічі. Але «на гарячому» злочинця затримала поліція.
Зауважимо, у ЗМІ повідомили ім'я шахрая. Це лідер Демократичної партії у Луцьку Іван Братченя, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В».
Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів».
Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.
Зауважимо, що суд обрав підозрюваному у шахрайстві в особливо великих розмірах волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у понад 1 млн 260 тис. грн
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Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду про обрання йому запобіжного заходу.
Зокрема, у документі йдеться про те, що у травні 2016 року підозрюваний, перебуваючи в готельному комплексі «Рест Парк», отримав 100 000 доларів США завдатку від громадянина, якому той пообіцяв працевлаштувати його на одну з найвищих посад у Кабміні.
Далі знову ж таки у травні чотири роки тому, перебуваючи вже у готелі «Либідь» в Києві, лучанин отримав ще 50 000 доларів від того ж таки громадянина.
Наступний епізод стосується вже липня цього року. Про нього повідомляли волинські правоохоронці. 3 липня, перебуваючи у Луцьку на проїзній частині поблизу кафе «Льох у свата», чоловік намагався виманити у ще одного громадянина 200 000 доларів, що еквівалентно на той момент, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 5 436 000 гривень. Чоловік, якому лучанин пообіцяв посаду, добровільно передав ці гроші при зустрічі. Але «на гарячому» злочинця затримала поліція.
Зауважимо, у ЗМІ повідомили ім'я шахрая. Це лідер Демократичної партії у Луцьку Іван Братченя, який є також очільником підприємств «Гомін» та «РОДОЛ і В».
Правопорушник налагодив цілу злочинну схему: він представлявся від імені британської організації «Групи Ротшильда», застосовував психологічні маніпуляції та входив таким чином у довіру до своїх «клієнтів».
Серед вилученого під час затримання фігурують такі речі: заява потерпілого про вступ до закритої «групи Масонів», перстень «печатка Масонів», і, власне, гроші.
Зауважимо, що суд обрав підозрюваному у шахрайстві в особливо великих розмірах волинянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у понад 1 млн 260 тис. грн
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Коментарі 1
Тут уся "родзинка" в тім, хто ж цей покупець посади? Виходячи з того, якими сумами він рзкидався, то, очевидно, не бідна людина, але дурна, як валянок. А решта все дорожна пилюка. Аферистів - на кожному кроці і кожен живе, як вміє.
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