У Луцьку через пандемію перенесли фестиваль середньовічного духу
Сьогодні, 14:02
Фестиваль середньовічного духу “Князівський бенкет” через епідемію коронавірусу відбудеться у 2021 році.
Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у facebook.
Нагадаємо, стрижневою ідеєю й основоположною подією фестивалю є з’їзд європейських монархів 1429 року, коли до Луцька для дипломатичних переговорів прибули королі, монархи, імператори та інші поважні гості з усієї Європи.
"Пандемія COVID-2019 внесла свої корективи і у фестивальне життя Луцька. Ми всі розуміємо, що зараз важливіше дотримуватись правил карантину для того, щоб в найближчому майбутньому продовжувати бенкетувати", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у facebook.
Нагадаємо, стрижневою ідеєю й основоположною подією фестивалю є з’їзд європейських монархів 1429 року, коли до Луцька для дипломатичних переговорів прибули королі, монархи, імператори та інші поважні гості з усієї Європи.
"Пандемія COVID-2019 внесла свої корективи і у фестивальне життя Луцька. Ми всі розуміємо, що зараз важливіше дотримуватись правил карантину для того, щоб в найближчому майбутньому продовжувати бенкетувати", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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