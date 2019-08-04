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У Луцьку через пандемію перенесли фестиваль середньовічного духу

У Луцьку через пандемію перенесли фестиваль середньовічного духу
Фестиваль середньовічного духу “Князівський бенкет” через епідемію коронавірусу відбудеться у 2021 році.

Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у facebook.

Нагадаємо, стрижневою ідеєю й основоположною подією фестивалю є з’їзд європейських монархів 1429 року, коли до Луцька для дипломатичних переговорів прибули королі, монархи, імператори та інші поважні гості з усієї Європи.

"Пандемія COVID-2019 внесла свої корективи і у фестивальне життя Луцька. Ми всі розуміємо, що зараз важливіше дотримуватись правил карантину для того, щоб в найближчому майбутньому продовжувати бенкетувати", - йдеться в повідомленні.

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Теги: фестиваль, Луцьк, Князівський бенкет
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