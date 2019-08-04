У Луцьку через пандемію перенесли фестиваль середньовічного духу

Фестиваль середньовічного духу “Князівський бенкет” через епідемію коронавірусу відбудеться у 2021 році.Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у facebook.Нагадаємо, стрижневою ідеєю й основоположною подією фестивалю є з’їзд європейських монархів 1429 року, коли до Луцька для дипломатичних переговорів прибули королі, монархи, імператори та інші поважні гості з усієї Європи."Пандемія COVID-2019 внесла свої корективи і у фестивальне життя Луцька. Ми всі розуміємо, що зараз важливіше дотримуватись правил карантину для того, щоб в найближчому майбутньому продовжувати бенкетувати", - йдеться в повідомленні.