У Луцьку повністю відкривають кафе та ресторани
Сьогодні, 10:32
У Луцьку заклади громадського харчування дозволили відкрити для відвідувачів всередині.
Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк нагадав, що на сьогодні заклади громадського харчування працюють лише на літніх майданчиках. Утім, у мерію надходять числення звернення від рестораторів із проханням повністю відкрити кафе, бари, ресторани тощо, а в місті покращилася ситуація з COVID-19.
«Цей бізнес найбільше постраждав під час карантину. Температурний режим не дозволяє задіяти тераси на повну потужність і фактично залишився один місяць сезону. У цій сфері працюють тисячі лучан, які сидять зараз без роботи», - зауважив радник мера Ігор Поліщук.
Тож він закликав підтримати проект рішення та дати власникам закладів зберегти бізнес, зберегти наповнення бюджету від податків з цієї сфери, дати лучанам можливість заробляти.
Тож із 16 липня дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання санітарних норм до 23:00. Усередині повинно знаходитися не більше 10 людей. Якщо ж у закладі зафіксують випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, його закриють.
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Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк нагадав, що на сьогодні заклади громадського харчування працюють лише на літніх майданчиках. Утім, у мерію надходять числення звернення від рестораторів із проханням повністю відкрити кафе, бари, ресторани тощо, а в місті покращилася ситуація з COVID-19.
«Цей бізнес найбільше постраждав під час карантину. Температурний режим не дозволяє задіяти тераси на повну потужність і фактично залишився один місяць сезону. У цій сфері працюють тисячі лучан, які сидять зараз без роботи», - зауважив радник мера Ігор Поліщук.
Тож він закликав підтримати проект рішення та дати власникам закладів зберегти бізнес, зберегти наповнення бюджету від податків з цієї сфери, дати лучанам можливість заробляти.
Тож із 16 липня дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання санітарних норм до 23:00. Усередині повинно знаходитися не більше 10 людей. Якщо ж у закладі зафіксують випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, його закриють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ой дарма... дарма вони це дозволили...
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