У Луцьку повністю відкривають кафе та ресторани

У Луцьку заклади громадського харчування дозволили відкрити для відвідувачів всередині.Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннянагадав, що на сьогодні заклади громадського харчування працюють лише на літніх майданчиках. Утім, у мерію надходять числення звернення від рестораторів із проханням повністю відкрити кафе, бари, ресторани тощо, а в місті покращилася ситуація з COVID-19.«Цей бізнес найбільше постраждав під час карантину. Температурний режим не дозволяє задіяти тераси на повну потужність і фактично залишився один місяць сезону. У цій сфері працюють тисячі лучан, які сидять зараз без роботи», - зауважив радник мераТож він закликав підтримати проект рішення та дати власникам закладів зберегти бізнес, зберегти наповнення бюджету від податків з цієї сфери, дати лучанам можливість заробляти.Тож із 16 липня дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання санітарних норм до 23:00. Усередині повинно знаходитися не більше 10 людей. Якщо ж у закладі зафіксують випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, його закриють.