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У Луцьку повністю відкривають кафе та ресторани

У Луцьку повністю відкривають кафе та ресторани
У Луцьку заклади громадського харчування дозволили відкрити для відвідувачів всередині.

Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк нагадав, що на сьогодні заклади громадського харчування працюють лише на літніх майданчиках. Утім, у мерію надходять числення звернення від рестораторів із проханням повністю відкрити кафе, бари, ресторани тощо, а в місті покращилася ситуація з COVID-19.

«Цей бізнес найбільше постраждав під час карантину. Температурний режим не дозволяє задіяти тераси на повну потужність і фактично залишився один місяць сезону. У цій сфері працюють тисячі лучан, які сидять зараз без роботи», - зауважив радник мера Ігор Поліщук.

Тож він закликав підтримати проект рішення та дати власникам закладів зберегти бізнес, зберегти наповнення бюджету від податків з цієї сфери, дати лучанам можливість заробляти.

Тож із 16 липня дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання санітарних норм до 23:00. Усередині повинно знаходитися не більше 10 людей. Якщо ж у закладі зафіксують випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, його закриють.

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Теги: Луцьк, кафе, ресторани
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Коментарі 1
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Ой дарма... дарма вони це дозволили...
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