Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 липня





Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район



1 КТП-77 Л-4 09:00 – 17:00

м. Вол.-Вол., вул: Липинського, Новаківського, родини Тобілевичів, 15, Лотоцького, 14

2 Л-35-01 09:00 – 17:00

Володимир – Волинська дорожньо – експлуатаційна дільниця с. Фалемичі, вул.: Перспективна, Набережна, Центральна,

с. Володимирівка, вул.: Луцька

3 ЩТП-354 Л-1 09:00 – 17:00

с. Вощатин, вул.: Б.Хмельницького, 1-7, 2-8

4 ЩТП-431 Л-1,2 09:00 – 17:00

Ветбакт. лабораторія, ФОП Мартинюк кафе «Золота підкова» м. Вол.-Вол., вул.: Лабораторна, Гулевичівни, Зимнівська, Стравінського, Українська, Зубинського



Горохівський район



1. 09:00 – 17:00

с.Скриголово.



Іваничівський район



1. 09:30 – 15:00

ФОП Грицак,ФОП Лепін,ФОП Лазнік,монастир,Тишковичі пилорама С.Низкиничі

С.Тишковичі частково

С.Гряди частково



Камінь-Каширський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-3 09:00 – 17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул..Комарова, вул.. Ватутіна (частково)

2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-149 10:00 – 17:00 Сільська Рада, Укрпошта, ФОП Копець Оксана Іванівна (магазин), ФОП Мельник Іван Серафимович (магазин), ФАП с. Оленине, вул.. Торгова



Ківерцівський район



1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-37 09:00 – 17:00 м. Ківерці

ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин

ФОП Журба - магазин

м.Ківерці

вул.Паркова,буд.8,10,14,25-45, 49,51,53 вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,буд.1-9, вул.Міцкевича,буд.1-16,

вул.Ціолковського,буд.1-15,16,

вул.Ломоносова,буд.1-13,

пров.Миру



Ковельський район



1. 09:00 – 17:00

СВК"Вікторія"

Об'єднання "Злагода"

ФО Чашук І.Ю.

ФОП Корнійчук С.А.

СТзОВ"Дружба"

Львівська залізниця

Ковельське МТМО

Ковельське Райво

Церква с.Битень

С/Р Радошин

ФО Ковган Д. Д.

ФОП Бобрик П.В.

"Центр сертиф.та експ. Насіння

Церква с.Погиньки

Вол.дирекція УДППЗ

ПАТ"Укртелеком"

СТзОВ ім. І.Франка

ФОП Максаков В.А.

Церква с.Радошин

ФОП Василюк Я.П.

Львівська філія ПрАТ"Київстар"

ДП"УППУЗ"

Церква с. Нужель

СТзОВ"Дружба"

ФОП Чапко М.В.

С/Р Голоби

ТзОВ "В.Прометей"

СТ "Каскад-Плюс"

ПМП"Квант"

СТзОВ"Лан"

Церква с.М.Порськ

ФОП Орлюк А.О.

С/Р Поповичі

Церква с.В.Порськ

С/Р Поповичі

ДП "Західтранс"

ПрАТ "ВОПАС "

ПМП"Квант"

Церква с.Поповичі

ТзОВ "Ніка-Добробут"

СВК"Калина"

Ф.О. Степанюк Л.С.

ФОП Дангол Л.А.

ФОП Глущук Л.М.

ФОП Носик Н.П.

ФОП Матвійчук Г.О.

ФОП Митчик В.Д.

ТзОВ "ПСП ОЙЛ"

Райкультвідділ Ков.РДА (кінотеатр)

ФОП Максимов М.М.

Ф.О. Сироватка Т.П.

ТзОВ "Марія" (ресторан «Полісся»)

ФОП Буховець Л,А.

ТзОВ "Торговий Дім "Аванта" (супермаркет)

ФОП Салмін С.В.

ФОП Ровінська К.Є.

ТзОВ "ВКП " Каскад "

Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк

КП "Наше селище"

Райкультвідділ Ков.РДА (муз школа)

ФОП Байда А.М.

ФОП Воробей Т.П.

Церква с.м.т.Голоби

Філія ДВТП"Волиньфар

ФОП Терещук І.В.

ФОП Семенюк Б.О.

НП ТзОВ"Турія"

МПП "Альфа" (ковбасний цех)

ФОП Мельничук А.В.

ВАТ"Цукровий завод"

Ковельське СЛАТ "Тур"

ПП "Будагрооснастка"

ТзОВ "К.П.Верес"

ТОВ "Гранд Інвест Лімітед"

ПАТ "Спектр"

Ковельське МТМО

ФОП Семенюк О.О. (магазин «Олімп»)

Львівська філія ПрАТ"Київстар"

ФОП Кухар В.С.

ФОП Вегера С.В.

ФГ "Голобська Дарівка"

Ф.О.Ромащук Л.М.

СВК"Вікторія" ПС 35/10 кВ №16 "Голоби"

(Л.16-01, 16-02, 16-03, 16-05, 16-07, 16-09, 16-14, 16-17, 16-20

16-10,16-15, 317-07, 317-03, 317-01)



2. 09:00 – 17:00

ФОП Солов'янчук А.Ф

Ковельське Райво

Ковельське СЛАТ "Тур"

ФО Ющик С.Я.

ФОП Ревчук В.О.

ФОП Спичак М.І.

Дубівське СТ

Ковельське МТМО

Церква

Релігійна грома ЄХБ Скулин

ФОП Коваль О.С.

ДП «Ков. Лісове господарство»

ФОП Хороших О.А.

С/Р Скулин

СВК"Світанок"

ФОП Яцків Г.М.

Ф.о. Хом'як О.Я.

ФОП Приступа А.В

ФОП Ткачук О.В.

Вол.дирекція УДППЗ

ПАТ"Укртелеком"

Ковельське п-во вет.медицини

с.Скулин

с.Білин

с.Стеблі

3.

09:00 – 17:00 Ковельське МТМО

Голобське споживче

Товариство

Голобська селищна рада

Громада Свято-Різдва

Пресвятої Богородиці

УПЦ

с.Нужель

4. 09:00 – 17:00

ФОП Мороз Надія Федорівна

ФОП Єрьоменко Олександр Олександрович

Колодяжненська сільська Рада

ПАТ «Укрпошта»

Управління гуманітарної сфери виконавчого

комітету Колодяженської сільської ради

МТМО

Релігійна громада євангельських христиан-бабтистів



с.Волошки



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк

Інформації не надали.





Луцький район



1 КТП-250 09:00 – 17:00 Полонківське СТ с.Лаврів вул. Відродження, Бригадна, Львівська

2 КТП-50 09:00 – 17:00 с.В.Омеляник вул. Проектна, Ювілейна

3 КТП-110 10:00 – 13:00 с.Олександрівка вул.Польова

4 КТП-532 13:00 – 16:00 СВК «Уражай»



Любомльський та Шацький райони



1. 09:00 – 17:00

Магазин бібліотека школа мед.пункт с.Масловець

2 КТП 182 09:00 – 17:00 Магазин

с Затишшя



Любешівський район



1. 10:00 – 17:00

СГПП «Дружба»

с. Підкормілля вул. Воз’єднання (частково)



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1 ТП-46 Т-1 09:00 – 17:00 Ощадбанк, ПП Сантехмонтаж, ТТІ, Реабілітаційний центр. Нововолинськ, вул. Шопена 3-9,2-20; Кисіля 1-3 2-12; Перемоги 29, Кауркова 2б,2,4; Ломоносова 1-11 2-10; Героїв Крут.

2 ТП-69 ПЛ-0,4 кВ Л-12 09:00 – 17:00 Ательє Оксамит, м-н Меблі Нововолинськ

Вул. Св. Володимира 23-31, Шахтарська 5.

3 ТП-110 Т-1 09:00 – 17:00 АТС, м-н Олімп. Нововолинськ

5-й мікрорайон буд. №11,13,14,15,16,17



Ратнівський район

Інформацію не надано.



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.

2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 09:00 – 17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 09:00 – 17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 09:00 – 17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 09:00 – 17:00 с.Березолуки овочесховища.

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 09:00 – 17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.

7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 09:00 – 17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.

8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 09:00 – 17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.

9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.

10 ПЛ-10 кВ Л30-06 09:00 – 17:00 м.Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.

11 ПЛ-0,4 кВ КТП-122 09:00 – 17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова, 54-64.

12 ПЛ-10 кВ Л30-02 09:00 – 17:00 с..Валер’янівка (повністю)

с.Рудня (повністю)

с.Олександрівка водозабір.

м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон. с..Валер’янівка (повністю)

с.Рудня (повністю)

м.Рожище вул.Г.Мазепи.

13 ПЛ-10 кВ Л30-03 09:00 – 17:00 смт.Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку.

с.Ольганівка (повністю)

м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю)

смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11.

м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.

14 ПЛ-10 кВ Л43-02 09:00 – 17:00 с.Берегове (повністю)

с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.

с.Сокіл кар’єр.

с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).

с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.

.

15 ПЛ-0,4 кВ КТП-281 09:00 – 17:00 с.Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12..

16 ПЛ-10 кВ Л18-12 09:00 – 17:00 с.Дмитрівка (повністю)

м.Рожище виробнича база. с.Дмитрівка (повністю).

17 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 09:00 – 17:00 с.Копачівка ФАП. с.Копачівка вул.Польова, Ювілейна, Молодіжна.

18 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 09:00 – 17:00 с.Копачівка вул.Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.

19 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 09:00 – 17:00 с.Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Садова..

20 ПЛ-0,4 кВ КТП-480 09:00 – 17:00 с.Кременець вул.Тиха.

м.Рожище вул.Тичини.



Старовижівський район



1. 10:00 – 17:00

Магазин ПП Гапіч, ПП Заєць В.В,Школа с.Смолярі



Турійський район



1. 10:00 – 16:30

Церква, школа, столова,майстерня, Аміла - магазин, ФОП Шклярук В.К. -магазин с.Н.Двір, Поляна, Ловище

2. 10:00 – 16:30 КП «Клюськ – агро»- тр.бр.,Клюська с/р- адмінприміщення, клуб, церква, ТРСТ- магазин, ФГ «Клюське»- млин, школа, АТС, садок, пошта, ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, ФГ «Західовоч» - овочесховище с.Клюськ, Тагачи







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1 КТП-77 Л-4 09:00 – 17:00м. Вол.-Вол., вул: Липинського, Новаківського, родини Тобілевичів, 15, Лотоцького, 142 Л-35-01 09:00 – 17:00Володимир – Волинська дорожньо – експлуатаційна дільниця с. Фалемичі, вул.: Перспективна, Набережна, Центральна,с. Володимирівка, вул.: Луцька3 ЩТП-354 Л-1 09:00 – 17:00с. Вощатин, вул.: Б.Хмельницького, 1-7, 2-84 ЩТП-431 Л-1,2 09:00 – 17:00Ветбакт. лабораторія, ФОП Мартинюк кафе «Золота підкова» м. Вол.-Вол., вул.: Лабораторна, Гулевичівни, Зимнівська, Стравінського, Українська, Зубинського1. 09:00 – 17:00с.Скриголово.1. 09:30 – 15:00ФОП Грицак,ФОП Лепін,ФОП Лазнік,монастир,Тишковичі пилорама С.НизкиничіС.Тишковичі частковоС.Гряди частково1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-3 09:00 – 17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул..Комарова, вул.. Ватутіна (частково)2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-149 10:00 – 17:00 Сільська Рада, Укрпошта, ФОП Копець Оксана Іванівна (магазин), ФОП Мельник Іван Серафимович (магазин), ФАП с. Оленине, вул.. Торгова1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-37 09:00 – 17:00 м. КіверціФОП Гнатюк Т.Д. - магазинФОП Журба - магазинм.Ківерцівул.Паркова,буд.8,10,14,25-45, 49,51,53 вул.Дорошенка,буд.1-4, пров.Дорошенка,буд.1-9, вул.Міцкевича,буд.1-16,вул.Ціолковського,буд.1-15,16,вул.Ломоносова,буд.1-13,пров.Миру1. 09:00 – 17:00СВК"Вікторія"Об'єднання "Злагода"ФО Чашук І.Ю.ФОП Корнійчук С.А.СТзОВ"Дружба"Львівська залізницяКовельське МТМОКовельське РайвоЦерква с.БитеньС/Р РадошинФО Ковган Д. Д.ФОП Бобрик П.В."Центр сертиф.та експ. НасінняЦерква с.ПогинькиВол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"СТзОВ ім. І.ФранкаФОП Максаков В.А.Церква с.РадошинФОП Василюк Я.П.Львівська філія ПрАТ"Київстар"ДП"УППУЗ"Церква с. НужельСТзОВ"Дружба"ФОП Чапко М.В.С/Р ГолобиТзОВ "В.Прометей"СТ "Каскад-Плюс"ПМП"Квант"СТзОВ"Лан"Церква с.М.ПорськФОП Орлюк А.О.С/Р ПоповичіЦерква с.В.ПорськС/Р ПоповичіДП "Західтранс"ПрАТ "ВОПАС "ПМП"Квант"Церква с.ПоповичіТзОВ "Ніка-Добробут"СВК"Калина"Ф.О. Степанюк Л.С.ФОП Дангол Л.А.ФОП Глущук Л.М.ФОП Носик Н.П.ФОП Матвійчук Г.О.ФОП Митчик В.Д.ТзОВ "ПСП ОЙЛ"Райкультвідділ Ков.РДА (кінотеатр)ФОП Максимов М.М.Ф.О. Сироватка Т.П.ТзОВ "Марія" (ресторан «Полісся»)ФОП Буховець Л,А.ТзОВ "Торговий Дім "Аванта" (супермаркет)ФОП Салмін С.В.ФОП Ровінська К.Є.ТзОВ "ВКП " Каскад "Вол.обл.управлін ПАТ ОщадбанкКП "Наше селище"Райкультвідділ Ков.РДА (муз школа)ФОП Байда А.М.ФОП Воробей Т.П.Церква с.м.т.ГолобиФілія ДВТП"ВолиньфарФОП Терещук І.В.ФОП Семенюк Б.О.НП ТзОВ"Турія"МПП "Альфа" (ковбасний цех)ФОП Мельничук А.В.ВАТ"Цукровий завод"Ковельське СЛАТ "Тур"ПП "Будагрооснастка"ТзОВ "К.П.Верес"ТОВ "Гранд Інвест Лімітед"ПАТ "Спектр"Ковельське МТМОФОП Семенюк О.О. (магазин «Олімп»)Львівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Кухар В.С.ФОП Вегера С.В.ФГ "Голобська Дарівка"Ф.О.Ромащук Л.М.СВК"Вікторія" ПС 35/10 кВ №16 "Голоби"(Л.16-01, 16-02, 16-03, 16-05, 16-07, 16-09, 16-14, 16-17, 16-2016-10,16-15, 317-07, 317-03, 317-01)2. 09:00 – 17:00ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур"ФО Ющик С.Я.ФОП Ревчук В.О.ФОП Спичак М.І.Дубівське СТКовельське МТМОЦеркваРелігійна грома ЄХБ СкулинФОП Коваль О.С.ДП «Ков. Лісове господарство»ФОП Хороших О.А.С/Р СкулинСВК"Світанок"ФОП Яцків Г.М.Ф.о. Хом'як О.Я.ФОП Приступа А.ВФОП Ткачук О.В.Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"Ковельське п-во вет.медицинис.Скулинс.Білинс.Стеблі3.09:00 – 17:00 Ковельське МТМОГолобське споживчеТовариствоГолобська селищна радаГромада Свято-РіздваПресвятої БогородиціУПЦс.Нужель4. 09:00 – 17:00ФОП Мороз Надія ФедорівнаФОП Єрьоменко Олександр ОлександровичКолодяжненська сільська РадаПАТ «Укрпошта»Управління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Колодяженської сільської радиМТМОРелігійна громада євангельських христиан-бабтистівс.ВолошкиВимкнень споживачів не заплановано.Інформації не надали.1 КТП-250 09:00 – 17:00 Полонківське СТ с.Лаврів вул. Відродження, Бригадна, Львівська2 КТП-50 09:00 – 17:00 с.В.Омеляник вул. Проектна, Ювілейна3 КТП-110 10:00 – 13:00 с.Олександрівка вул.Польова4 КТП-532 13:00 – 16:00 СВК «Уражай»1. 09:00 – 17:00Магазин бібліотека школа мед.пункт с.Масловець2 КТП 182 09:00 – 17:00 Магазинс Затишшя1. 10:00 – 17:00СГПП «Дружба»с. Підкормілля вул. Воз’єднання (частково)Вимкнень споживачів не заплановано.1 ТП-46 Т-1 09:00 – 17:00 Ощадбанк, ПП Сантехмонтаж, ТТІ, Реабілітаційний центр. Нововолинськ, вул. Шопена 3-9,2-20; Кисіля 1-3 2-12; Перемоги 29, Кауркова 2б,2,4; Ломоносова 1-11 2-10; Героїв Крут.2 ТП-69 ПЛ-0,4 кВ Л-12 09:00 – 17:00 Ательє Оксамит, м-н Меблі НововолинськВул. Св. Володимира 23-31, Шахтарська 5.3 ТП-110 Т-1 09:00 – 17:00 АТС, м-н Олімп. Нововолинськ5-й мікрорайон буд. №11,13,14,15,16,17Інформацію не надано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 09:00 – 17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 09:00 – 17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 09:00 – 17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 09:00 – 17:00 с.Березолуки овочесховища.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 09:00 – 17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 09:00 – 17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 09:00 – 17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня, ощадбанк, магазини, районна рада, відділ освіти. м.Рожище вул.1 Травня, Грушевського, Січових стрільців.10 ПЛ-10 кВ Л30-06 09:00 – 17:00 м.Рожище торгові павільйони, торгові кіоскі, кафе “Меридіан”, магазини, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.К.Шолокадзе, Г.Мазепи, Молодіжна, Шевченка, 125-161, Чкалова.11 ПЛ-0,4 кВ КТП-122 09:00 – 17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерня, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова, 54-64.12 ПЛ-10 кВ Л30-02 09:00 – 17:00 с..Валер’янівка (повністю)с.Рудня (повністю)с.Олександрівка водозабір.м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон. с..Валер’янівка (повністю)с.Рудня (повністю)м.Рожище вул.Г.Мазепи.13 ПЛ-10 кВ Л30-03 09:00 – 17:00 смт.Дубище магазини, КНС, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку.с.Ольганівка (повністю)м.Рожище ГРП, торговий павільйон, с.Ольганівка (повністю)смт.Дубище вул.Зелена, Молодіжна, Набережна, 1-11.м.Рожище вул. Дорошенка, Макаренка, Промислова, Наливайка.14 ПЛ-10 кВ Л43-02 09:00 – 17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ.с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.15 ПЛ-0,4 кВ КТП-281 09:00 – 17:00 с.Кобче церква, школа, контора клуб, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, 1-7, Ювілейна, 1-32, 1-27, Квітнева, 1-12..16 ПЛ-10 кВ Л18-12 09:00 – 17:00 с.Дмитрівка (повністю)м.Рожище виробнича база. с.Дмитрівка (повністю).17 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 09:00 – 17:00 с.Копачівка ФАП. с.Копачівка вул.Польова, Ювілейна, Молодіжна.18 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 09:00 – 17:00 с.Копачівка вул.Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.19 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 09:00 – 17:00 с.Копачівка конюшня, кіоски, піцерія, КНС, дитсадок, адмінбудівля, відділення зв’язку, АТС, спортзал, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Садова..20 ПЛ-0,4 кВ КТП-480 09:00 – 17:00 с.Кременець вул.Тиха.м.Рожище вул.Тичини.1. 10:00 – 17:00Магазин ПП Гапіч, ПП Заєць В.В,Школа с.Смолярі1. 10:00 – 16:30Церква, школа, столова,майстерня, Аміла - магазин, ФОП Шклярук В.К. -магазин с.Н.Двір, Поляна, Ловище2. 10:00 – 16:30 КП «Клюськ – агро»- тр.бр.,Клюська с/р- адмінприміщення, клуб, церква, ТРСТ- магазин, ФГ «Клюське»- млин, школа, АТС, садок, пошта, ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, ФГ «Західовоч» - овочесховище с.Клюськ, Тагачи

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