У Луцьку дозволили використовувати кавові автомати в магазинах

У Луцьку суб’єктам господарювання дозволили використовувати кавові автомати.Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління розвитку підприємництва та рекламирозповіла, що проєктом рішення пропонують внести зміни до попереднього рішення виконкому від 2 квітня, яким заборонили використання суб’єктам господарювання кавових автоматів.«У зв'язку з тим, що вже послаблені карантинні вимоги для всіх закладів ресторанного господарства ми знімаємо цю заборону», - відзначила Рибай.В.о. меранаголосив, що приготування та продаж кави повинні відбуватися з дотриманням усіх карантинних вимог.