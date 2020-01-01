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У Луцьку дозволили використовувати кавові автомати в магазинах

У Луцьку дозволили використовувати кавові автомати в магазинах
У Луцьку суб’єктам господарювання дозволили використовувати кавові автомати.

Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що проєктом рішення пропонують внести зміни до попереднього рішення виконкому від 2 квітня, яким заборонили використання суб’єктам господарювання кавових автоматів.

«У зв'язку з тим, що вже послаблені карантинні вимоги для всіх закладів ресторанного господарства ми знімаємо цю заборону», - відзначила Рибай.

В.о. мера Григорій Пустовіт наголосив, що приготування та продаж кави повинні відбуватися з дотриманням усіх карантинних вимог.

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Теги: кава, Луцьк, магазини, дозвіл
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