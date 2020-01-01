У Луцьку дозволили використовувати кавові автомати в магазинах
Сьогодні, 11:01
У Луцьку суб’єктам господарювання дозволили використовувати кавові автомати.
Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що проєктом рішення пропонують внести зміни до попереднього рішення виконкому від 2 квітня, яким заборонили використання суб’єктам господарювання кавових автоматів.
«У зв'язку з тим, що вже послаблені карантинні вимоги для всіх закладів ресторанного господарства ми знімаємо цю заборону», - відзначила Рибай.
В.о. мера Григорій Пустовіт наголосив, що приготування та продаж кави повинні відбуватися з дотриманням усіх карантинних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 30 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що проєктом рішення пропонують внести зміни до попереднього рішення виконкому від 2 квітня, яким заборонили використання суб’єктам господарювання кавових автоматів.
«У зв'язку з тим, що вже послаблені карантинні вимоги для всіх закладів ресторанного господарства ми знімаємо цю заборону», - відзначила Рибай.
В.о. мера Григорій Пустовіт наголосив, що приготування та продаж кави повинні відбуватися з дотриманням усіх карантинних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У грудній клітці військової з Волині – десятисантиметрова пухлина: жінка потребує дорогого лікування
Сьогодні, 11:30
У Луцьку дозволили використовувати кавові автомати в магазинах
Сьогодні, 11:01
У Луцьку змінили маршрути №9 та №26
Сьогодні, 10:29
У Луцьку завдяки е-квитку на підтримку «тролейбусного» підприємства витратять на 30 мільйонів менше
Сьогодні, 10:28