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Княгининівську, Жидичинську та Заборольську громади вже приєднали до Луцька

Княгининівську, Жидичинську та Заборольську громади вже приєднали до Луцька
Формально Луцьк вже об’єднали з Княгининівською, Жидичинською та Заборольською об’єднаними територіальними громадами. Однак спільний бюджет вони отримають вже після місцевих виборів.

Про це Першому розповів експерт з питань децентралізації та юридичних питань Асоціації міст України Валентин Малиновський.

З його слів, процес об’єднання Луцька з трьома навколишніми громадами завершений 12 червня, коли з’явилось розпорядження уряду «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Волинської області». Також Центральна виборча комісія вже призначила місцеві вибори у Луцьку на 25 жовтня з врахуванням нових територій.

Відтак, формально це вже одна громада, однак до виборів усі складові продовжують жити своїм життям. Спільний бюджет з’явиться після того, як мешканці Луцька, Прилуцької (вона раніше об’єдналась з обласним центром), Жидичинської, Заборольської та Княгининівської громад разом оберуть міського голову та депутатів.

При цьому Княгининівська ОТГ подала позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, в якому просить скасувати її приєднання до Луцька.

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Валентин Малиновський вважає, що суд на це не піде.

«Усі рішення Верховної Ради та уряду у цьому питанні правомірні і не суперечать Конституції, законам України. Як людина, яка займається цими питаннями багато років, не бачу причин змінювати рішення про об’єднання Луцька з трьома громадами», - сказав експерт.

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Теги: об'єднання, Луцьк, децентралізація
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