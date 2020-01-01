Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».З 09:00-17:00. с. Черчичі, с. Кладнів.З 9:00-17:00. С. Бережанка: Дитячий садочок Школа ФАП, Вул. Центральна, Ветеранів, Широка, с.Лобачівка: Дім молитви, Вул. Набережна, с. Довгів: Вул. Берегова, Прибережна, Польова.З 9:30 – 16:30. ФОП Гась, ФОП Крутий, Тзов Скай, ФОП Марчук, с. Морозовичі (частково), с. Волиця-Морозовичі, с. Русовичі, с. Шахтарське, с. Бужанка (частково);З 9:00 – 13:00. ФОП Ткачук, ФОП Остапюк, с. Соснина, с. Менчичі, с. Грибовиця (частково).З 09:00-17:00. Магазин ССТ Сошично, с. Запруддя(частково).З 10:00-16:00. с. Тоболи, с. Старі Червища (повністю).З 9:00-17:00. ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна, ПАТ КБ «Приватбанк», ФОП Чечотка Василь Кузьмович, Відділ культури, Цуманське ВУЖКГ, ДВТП «Волиньфармпостач», смт. Цумань: вул. Жовтнева, вул. Грушевського, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 29, 31, 34-78 /парні/, с. Миловиця, вул. Гончара, буд. 48, 50-52, 54-59, 66, 68, 70, 72, 74 вул. Миловиця, буд. (непарні 53-79, 75а), 66, 68 вул. Гончара, буд. 43, 45, 47а, 47, 49а, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 68.З 10:00-17:00. с. Суськ – школа, медпункт, клуб, АТС, пошта, ФОП Романюк Людмила Миколаївна – пекарня, ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна – магазин, ФОП Кудиско Андрій Андрійови – магазин, ПП «Екопрод» -картоплесховище, с. Завітне – школа, медпункт, дитсадок, клуб, с. Словатичі – школа, ФОП Матяшов Анатолій Миколайович – телятник, Балаєскул Роман Андрійович – склад, с. Славне – магазин, ФОП Хойна Олег Васильович – бригада, с. Звози: Ківерцівське сільське споживче товариство, КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД», ФОП Кудиско Андрій Андрійови, Відділ освіти Ківерцівської РДА, КТП-78 с. Конопелька, Ківерцівське сільське споживче товариство, Дорошкевич Леонід Олександрович, СГПП «Правда», ПП «Веліск», Волинське училище міліції, ПП «Волиньмайстер», ТОВ «Механізатор», с. Човниця, ФОП Морозова Лариса Дмитрівна, ФОП Демчук Андрій Васильович, Ківерцівське ОПГХ, КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД», Сільська рада с. Озеро, ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ФОП Люшук Наталія Сергіївна, ФОП Демчук Андрій Васильович, ФОП Забожчук Олена Анзорівна, ПАТ «Укртелеком», КТП-86 с. Озеро, Дедюх Віктор Віталійович, ОП Степанюк Василь Васильович, ФОП Гнатюк Тетяна Дем’янівна, КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД», ВОБФ «Філіппус-Луцьк», Відділ освіти Ківерцівської РДА, Училище профпідготовки працівників міліціі, с. Суськ – повністю, с. Завітне – повністю, с. Словатичі – повністю, с. Славне – повністю. С. Човниця, вул. Л.Українки, вул. Польова, вул. Лугова, буд. 4, 5а, 6-9, 15, 17, 19, 10, 12, 14, 18, 20-24, 26, 28-33, 36-38, 43-49, 46а, с. Озеро, вул. Л.Українки, вул. Піонерська, вул. Затишна, буд. 5-15, 17-27, вул. Дачна, буд. 1-17, 14а, 21, 23, 25, 27, вул. Затишна, вул. Гвардійська вул. Піонерська, буд. (непарні 15-39), 16, 18, вул. Піонерська, буд. (непарні 15-39), 16, 18, вул. Шевченка, вул. М. Олексюка, вул. Незалежності, буд. 57, 59-72, 76-81, 83, 85-90, 92-95, 97, 99-105, с. Гайове, вул. Пархоменка, вул. Киричука.З 9:00-17:00. ДУ «Ковельська виховна колонія», Приватна фірма «Юкон», м. Ковель, вул. Т. Шевченка, вул. Миколайчука, вул. Гончара, вул. Яремчука, вул. Алчевської, вул. Стуса, 1-11, 8а, 8б, вул. Коновальця, Ковельське МТМО, Ковельське РАЙВО, СВК «Надія», Голобське споживче товариство, С/Р Майдан, Вол. дирекція УДППЗ, с. Майдан.З 13:30-17:00. Релігійна громада, Селищна, 108, Магазин, вул. Селищна, вул. Глибока, вул. Героїв УПА, 79-81, 92-98.З 9:00 – 17:00. ФОП Киричук В.Б. - кормоцех, ФОП Данилевич В. В. – будівельний майданчик, ФОП Литвінчук О.В. – свинарник, ПП Рошко М.Н. – холодне сховище, ТзОВ «ГОР-АГРО» – МТФ, ОК «Криниця» - арт свердловина, с. Боголюби вул. Хутірська. Пп Новосад В.М., ВУЖКГ с. Липини, пп Злінський П.М., пп Філіпов В.О., пп Шумилко О.Г., пп Бортник В.О., пп Ройко Н.М., пп Воєводіна М.О.(м-н «Равлик»), с. Липини вул. Січові стрільці, Злагоди, Д.Галицького, Сонячна, Перемоги, Л.Українки, Окружна, Ветеранів, Шевченка, Молодіжна, Івасюка, Б.Хмельницького, І.Франка, О.Пчілки, Зелена, Грушевського, Міжрайміське СТ «Волиньгоспторг» – Магазин, Лаврівська сільська рада – Амбулаторія, Полонківське споживче товариство - Магазин №1, СГПП «Лаврів» – Склад, ФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар, ФОП Безух П. А. – Млин. с.Лаврів вул. Миру, Першоготравня 1-30.З 10:00 – 16:00. ПАТ «Укртелеком» – АТС, С/р с. Шепель - Церква, будинок культури, школа, водонапірна башта, с. Шепель вул. Миру, Степова, Кисилинська, Нова.З 8:00-17:00. ОСББ «Наш дім 43», Тер. центр соц. обслугов.(надання соціальних послуг), ФОП Богуш Ольга Іванівна магазин, ФОП Панчук Г.Й. магазин, ФОП Трофимович Віталій Павлович магазин, ТзОВ «Фортуна» магазин, м. Любомль вул.1Травня Пушкіна Коновальця,Любомльське об’єднання під-емств ресторанного госп «Хвилинка», ФОП Сікорська Тетяна Василівна магазин, ФОП Немчук Валерій Іванович, Виробничо-складські приміщення м. Любомль вул. Брестська, Шевченка.З 10:00-17:00. Магазин ФОП Котик, Прокуратура, смт. Любешів, вул. Вишнева (частково), Толстого, Шкільна, Школа, с. Гречище, Шлапань.З 11:00-14:00. смт. Маневичі – ТзОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (АЗС № 6), ДП «Маневицьке лісове господарство» (лісництво), ФОП Роман І.М. (комплекс), КТП-512 – ТзОВ «ПСП ОЙЛ», смт. Маневичі, вул. Західна 1-10.З 9:00-18:00. с. Грибовиця.З 9:00-17:00. м. Нововолинськ церква ХВС, вул. Липинського, м-н Автодім, церква св. Михайла, м-н Пясецький, м. Нововолинськ: вул. Репіна, Кропивницького, Галицького, 1-е Грудня, Луцька 1е, 1ж, Липинського, Нахімова, Лопатіна, Ш. Руставелі, Донецька, Мечнікова, Макарова, Орлика, Філатова, Коцюбинського, Рилєєва, Дорожня, Промислова, Енергетична, Будівельна.З 9:00-17:00. С. Благодатне очисні, господарство Фемікс, стоматолог, ЖЕК №2, ст. юних натуралістів, церква св. Трійці, С. Грибовиця, с. Благодатне: Лопатіна, І. Франка, Перемоги 2, 42, 6, Пушкіна, Зелена, Грушевського 40, 1-7, 2-12, Іваничівська, Незалежності, Б. Хмельницького, Шахтарська.З 10.00-16.30. Підприємець Ващук Андрій Петрович, товариство з обмеженою відповідальністю «Гірники-Агро», Фізична особа Матвіюк Віктор Вікторович, Школа с. Броди.З 9:00-17:00. сПожарки (повністю), с. Кременець (бригада), вул. Польова, Молодіжна, Рожищенська, с. Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб), с. Підгірне, вул. Л. Українки, І.Франка, Садова, с. Тристень (повністю), с. Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада, ветдільниця, лікарня, магазини, с. Кияж (школа), с. Ворончин (ФАП, пилорама), с. Доросині, вул. Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с. Кияж, вул. Набережна, Тиха, Миру с. Ворончин, вул. Шкільна, Шевченка, с. Тристень, вул. Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності, с. Навіз (магазини), вул. Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна, с. Квітневе (повністю), с. Щурин (повністю), с. Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку), с. Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ), с. Єлизаветин, вул. Прилісна, с. Уляники с. Городині, с. Романів (повністю), с. Переспа, с. Тихотин, с. Бортяхівка (повністю).З 10:00-16:30. ГРП, церква, ФОП Новосад В.М., ФОП Заморська - магазин с. Дольськ, ФГ «Перлина Турії» - адмінприміщення, СКЗ, Селецька с/р – адмінприміщення, ФАП, бібліотека, дит. садок, столова, школа, клуб, ФОП Стичук – магазин, АГРС, СКЗ, АТС, ТРСТ, Клюська с/р – клуб, ДКУ, с. Селець, Волиця, ГРС, пункт прийому молока, церква, с. Сушибаба, Озеряни.