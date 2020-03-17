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Луцьк вимагає від держави фінансової підтримки на час карантину

Луцьк вимагає від держави фінансової підтримки на час карантину
Луцька міська рада вирішила звернутися до Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо фінансової підтримки під час дії карантину.

Відповідне звернення прийняли сьогодні, 28 серпня, під час карантину.

У зверненні, зокрема, йдеться про те, що на соціально-економічний розвиток Луцької міської територіальної громади у 2020 року вкрай негативний вплив мали карантинні заходи, які були спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу. Від цього постраждав бізнес, який на тривалий час фактично зупинився, доходи населення та надходження до бюджету значно скоротились, що спричинило відтермінування та відміну реалізації частини запланованих соціальних заходів та проектів.

У зверненні зауважують, що через карантин і зупинку бізнесу з березня по липень міський бюджет недоотримав 74,8 млн грн, а на заходи щодо запобігання поширення коронавірусу з міського бюджету витратили 46 мільйонів гривень.

Тож, депутати Луцької міської ради вимагають:

1. Розробити і затвердити державну програму підтримки бізнесу з використанням механізму відшкодування з державного бюджету суб’єктам господарювання реальних збитків (втраченої вигоди), спричинених обмежувальними заходами під час дії карантину.

2. Скасувати зупинення дії положень статті 103 Бюджетного кодексу України та виділити у 2020 році додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг відповідно до Закону України від 17.03.2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

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Теги: Луцьк, гроші, бюджет, фінансова підтримка, карантин
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