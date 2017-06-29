Голова наглядової ради ЛНТУ просить Міносвіти відсторонити Савчука від посади в.о. ректора

Нинішній виконувач обов’язків ректора Луцького національного технічного університетуздійснює адміністративний тиск на підлеглих та перевищує свої повноваження під час підготовки до виборів очільника університету.Для того, аби він не міг залякувати працівників та погрожувати опонентам звільненням, голова наглядової ради ЛНТУ, нардеппросить відсторонити Савчука від посади на час виборів ректора.Про це йдеться у депутатському зверненні до виконувача обов’язків міністра освіти і науки УкраїниЗазначимо, що для уникнення адміністративного тиску та можливих зловживань виконувачем обов’язків ректора на час проведення виборів призначають не чинного очільника, а іншу особу. Для прикладу, під час виборів ректора СНУ імені Лесі Українки замість тодішнього ректора Ігоря Коцана виконувачем обов’язків призначили декана факультету міжнародних відносин. Натомість в ЛНТУ «пішли своїх шляхом»: на час виборів виконувачем обов’язків ректора залишився сам Савчук.У своєму зверненні нардеп Степан Івахів вказує, що після того, як напередодні виборів Петра Савчука призначили виконувачем обов’язків ректора, він наказом створив організаційний комітет проведення виборів та регіональні організаційні комітети у відокремлених структурних підрозділах. Останні, йдеться в документі, не передбачені ані ЗУ «Про вищу освіту», ані Методичними рекомендаціями щодо порядку обрання керівника закладу вищої освіти.Крім того, Петро Савчук одноосібно наказом утворив виборчі дільниці, дільничні комісії та затвердив їхній персональний склад. Це, зі слів Степана Івахіва, є кричущим перевищенням повноважень та порушенням чинного законодавства, оскільки створювати виборчі дільниці та ДВК може тільки оргкомітет.Щоб Петро Савчук більше не зміг порушувати закон та вдаватися до адміністративного тиску, його просять відсторонити від займаної посади.Нагадаємо, Петро Савчук подав свою кандидатуру на керівника ЛНТУ і хоче, щоб його переобрали на другий термін. Натомість працівники університету заявлять про адміністративний тиск на них. Підлеглі Савчука розповідають про те, що ректор залякує потенційних кандидатів та погрожує їм звільненням. Зокрема, проректорка ЛНТУ, яка теж хоче змагатись за посаду ректора, нещодавно повідомила, що Савчук чинить на неї адміністративний тиск.Зі слів Олени Ковальчук, 25 серпня Петро Савчук запропонував їй звільнитися, незважаючи на 12 років успішної праці для покращення роботи навчального закладу.«Я більше не можу миритися з тотальною несправедливістю, шантажем, маніпуляціями, лицемірством, непрофесійним управлінням і, як наслідок, – прогресуючим занепадом університету. Саме тому прийняла для себе доленосне рішення: подати свою кандидатуру для участі у конкурсі на заміщення посади ректора», – заявила Олена Ковальчук.