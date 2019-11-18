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Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО

Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
Напередодні Дня підприємця, який відзначають у першу неділю вересня, у Ковельській міськраді привітали представників цієї галузі.

Наразі у Ковелі працює майже 4500 юридичних та фізичних осіб підприємців, які за шість місяців цього року сплатили до міського бюджету 11,5 мільйона податку на доходи фізичних осіб та понад 41 мільйон податків на нерухоме майно і землю, - йдеться на офіційному сайті Ковельради.

Міський голова Олег Кіндер подякував підприємцям за співпрацю, активну участь у громадському житті, значний внесок в економічний розвиток Ковеля, створення робочих місць.

Розуміючи економічні складнощі, які виникли через пандемію, їх тимчасово звільнили від орендної плати. Була утворена і дієво спрацювала комісія для надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги суб’єктам підприємництва на компенсацію втрат за період карантину. 121 ФОП отримав грошову підтримку з міського бюджету.

Міський голова разом зі своїм заступником Ігорем Прокопівим та секретарем ради Вірою Федосюк нагородили ковельських підприємців.

З нагоди професійного свята відзначили Подякою міського голови: Олександра Гайчука, Руслана Гоглєва, Ірину Гремалюк, Сергія Корсака, Людмилу Ларіонову, Анну Мидляк, Оксану Попіку, Сергія Приходька, Світлану Романюк, Вікторію Савлук, Павла Тищука, Тамару Трейгут.

Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО

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Теги: Ковель, свято, підприємці
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