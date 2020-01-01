Туристична галузь Волині зазнала значних збитків через карантин
Сьогодні, 10:07
У Волинській області надходження від туризму вагомо зменшилися через карантинні обмеження.
Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк.
Начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції ОДА Станіслав Ольшевський розповів, що у 2019 році на Волині отримали 1,4 мільйона турзбору. Надходження до бюджету від роботи 341 суб’єкта туристичної діяльності склали 187 мільйонів гривень.
У першому півріччі 2020 року отримали лише 500 тисяч гривень туристичного збору, надходження ж через пандемію коронавірусу залишилися на рівні 1 мільйона гривень.
«Думаю, що до кінця року цю цифру можна буде помножити на два, а може й на три. Але це не цифри 2019 року», - додав Ольшевський.
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Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк.
Начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції ОДА Станіслав Ольшевський розповів, що у 2019 році на Волині отримали 1,4 мільйона турзбору. Надходження до бюджету від роботи 341 суб’єкта туристичної діяльності склали 187 мільйонів гривень.
У першому півріччі 2020 року отримали лише 500 тисяч гривень туристичного збору, надходження ж через пандемію коронавірусу залишилися на рівні 1 мільйона гривень.
«Думаю, що до кінця року цю цифру можна буде помножити на два, а може й на три. Але це не цифри 2019 року», - додав Ольшевський.
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Коментарі 1
А типу ця галузь була така розвинута?! :))) Комусь у кишеню меньше впало!
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