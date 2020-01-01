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Туристична галузь Волині зазнала значних збитків через карантин

Туристична галузь Волині зазнала значних збитків через карантин
У Волинській області надходження від туризму вагомо зменшилися через карантинні обмеження.

Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк.

Начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції ОДА Станіслав Ольшевський розповів, що у 2019 році на Волині отримали 1,4 мільйона турзбору. Надходження до бюджету від роботи 341 суб’єкта туристичної діяльності склали 187 мільйонів гривень.

У першому півріччі 2020 року отримали лише 500 тисяч гривень туристичного збору, надходження ж через пандемію коронавірусу залишилися на рівні 1 мільйона гривень.

«Думаю, що до кінця року цю цифру можна буде помножити на два, а може й на три. Але це не цифри 2019 року», - додав Ольшевський.


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Теги: туризм, Волинь, збитки
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Коментарі 1
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А типу ця галузь була така розвинута?! :))) Комусь у кишеню меньше впало!
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