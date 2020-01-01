Туристична галузь Волині зазнала значних збитків через карантин

У Волинській області надходження від туризму вагомо зменшилися через карантинні обмеження.Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики УкраїниНачальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції ОДАрозповів, що у 2019 році на Волині отримали 1,4 мільйона турзбору. Надходження до бюджету від роботи 341 суб’єкта туристичної діяльності склали 187 мільйонів гривень.У першому півріччі 2020 року отримали лише 500 тисяч гривень туристичного збору, надходження ж через пандемію коронавірусу залишилися на рівні 1 мільйона гривень.«Думаю, що до кінця року цю цифру можна буде помножити на два, а може й на три. Але це не цифри 2019 року», - додав Ольшевський.