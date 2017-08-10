Волиньрада призначила керівників низки закладів. СПИСОК

Волинська обласна рада прийняла рішення щодо керівників майже десятка комунальних установ.Відповідні рішення прийняли під час сесії 10 вересня.Так, керівником комунальної установи «Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки» призначили. Контракт із нею підпишуть на три роки.Директором комунального підприємства «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» міста Ковель» Волинської обласної ради стала(контракт на 5 років).Начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на три роки призначили(контракт на 3 роки).Директором Горохівського психоневрологічного інтернату стала(контракт на 5 років).Директором комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» на три роки призначилиОкрім того, директором Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» терміном на два роки призначилиДиректором Олицького психоневрологічного інтернату –(контракт на 3 роки).очолила Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр (5 років).Директором комунальної установи «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» терміном на три роки призначили