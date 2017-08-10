Волиньрада призначила керівників низки закладів. СПИСОК
Сьогодні, 14:06
Волинська обласна рада прийняла рішення щодо керівників майже десятка комунальних установ.
Відповідні рішення прийняли під час сесії 10 вересня.
Так, керівником комунальної установи «Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки» призначили Білоконь Оксану Леонідівну. Контракт із нею підпишуть на три роки.
Директором комунального підприємства «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» міста Ковель» Волинської обласної ради стала Віслогузова Наталія Вікторівна (контракт на 5 років).
Начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на три роки призначили Вірун Лілію Миколаївну (контракт на 3 роки).
Директором Горохівського психоневрологічного інтернату стала Ковальчук Юлія Олександрівна (контракт на 5 років).
Директором комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» на три роки призначили Михалюк Тетяну Вадимівну.
Окрім того, директором Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» терміном на два роки призначили Кулакова Олександра Володимировича.
Директором Олицького психоневрологічного інтернату – Кучера Сергія Фотійовича (контракт на 3 роки).
Мещерякова Світлана Степанівна очолила Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр (5 років).
Директором комунальної установи «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» терміном на три роки призначили Йовик Галину Володимирівну.
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Відповідні рішення прийняли під час сесії 10 вересня.
Так, керівником комунальної установи «Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки» призначили Білоконь Оксану Леонідівну. Контракт із нею підпишуть на три роки.
Директором комунального підприємства «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» міста Ковель» Волинської обласної ради стала Віслогузова Наталія Вікторівна (контракт на 5 років).
Начальником Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на три роки призначили Вірун Лілію Миколаївну (контракт на 3 роки).
Директором Горохівського психоневрологічного інтернату стала Ковальчук Юлія Олександрівна (контракт на 5 років).
Директором комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» на три роки призначили Михалюк Тетяну Вадимівну.
Окрім того, директором Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» терміном на два роки призначили Кулакова Олександра Володимировича.
Директором Олицького психоневрологічного інтернату – Кучера Сергія Фотійовича (контракт на 3 роки).
Мещерякова Світлана Степанівна очолила Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр (5 років).
Директором комунальної установи «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» терміном на три роки призначили Йовик Галину Володимирівну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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