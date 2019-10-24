Два ексгравці «Волині» перейшли у «Прикарпаття»

Напередодні кубкового матчу 2-го попереднього етапу івано-франківське "Прикарпаття" дозаявило двох екс-гравців луцької "Волині".Новоспеченими гравцями "Прикапаття" стали 29-річні півзахисники, які нещодавно за згодою сторін розірвали контракти зі своїм попереднім клубом.До команди рідного краю футболісти приєдналися як "вільні агенти". Співпраця з обома гравцями розрахована на один сезон з можливим продоженням угод ще на рік. Волошинович обрав собі 19-й ігровий номер, а Конкольняк повернув "свою" 20-ку.Ростислав Волошинович (23.05.1991) народився у смт. Брошнів-Осада на Івано-Франківщині. З 5-го класу займався у футбольній секції Рожнятівської ДЮСШ (перший тренер - Ковальчук С.М.). Всього за три роки талановитий атакуючий півзахисник подолав про свій шлях з чемпіонату області до української Прем'єр-ліги!За плечима Волошиновича колосальний досвід виступів (226 матчів та 67 голів) за професіональні команди ФК "Тернопіль", "Нива" (Тернопіль) і луцьку "Волинь" у Першій Лізі, рівненський "Верес" та ФК "Львів" в УПЛ та аматорські "Карпати" з рідної для футболіста Брошнів-Осади.