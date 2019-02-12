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У Луцьку чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО

У Луцьку чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО
В обласному центрі Волині невідомий чоловік купався голий у фонтані.

Відео виклали у одній із луцьких спільнот у фейсбуці.

Плавець-нудист купався у фонтані на проспекті Президента Грушевського. На відео видно, як чоловік без одягу пірнав у фонтан і згодом вибрався з міського водограю і пішов вулицею.

У цей час поблизу фонтану гуляли діти.

Відео з ютуб-каналу ІА "Конкурент".


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Теги: Луцьк, курйоз
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