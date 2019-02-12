У Луцьку чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:52
В обласному центрі Волині невідомий чоловік купався голий у фонтані.
Відео виклали у одній із луцьких спільнот у фейсбуці.
Плавець-нудист купався у фонтані на проспекті Президента Грушевського. На відео видно, як чоловік без одягу пірнав у фонтан і згодом вибрався з міського водограю і пішов вулицею.
У цей час поблизу фонтану гуляли діти.
Відео з ютуб-каналу ІА "Конкурент".
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Відео виклали у одній із луцьких спільнот у фейсбуці.
Плавець-нудист купався у фонтані на проспекті Президента Грушевського. На відео видно, як чоловік без одягу пірнав у фонтан і згодом вибрався з міського водограю і пішов вулицею.
У цей час поблизу фонтану гуляли діти.
Відео з ютуб-каналу ІА "Конкурент".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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