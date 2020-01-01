Хто іде до Волинської обласної ради від партії «За майбутнє». СПИСОК
Сьогодні, 13:25
Волинська обласна організація політичної партії «За майбутнє» назвала імена усіх 64 кандидатів у депутати Волинської обласної ради.
Збори, на яких загалом на участь у виборах висунули майже 1600 кандидатів до усіх рівнів органів місцевого самоврядування Волині, відбулися увечері 18 вересня.
Як зауважила керівниця Волинської обласної організації політичної партії «За майбутнє» Ірина Констанкевич, головний критерій, за яким відбирали кандидатів, – готовність брати відповідальність за долю тих людей, які своїми голосами і нададуть мандат на депутатство. Вона зауважило, що серед претендентів на депутатські крісла – і чинні обранці громади, і люди, для яких політичне життя – нове, але які мають досвід і повагу у тому середовищі, у якому працюють.
Тож до єдиного списку до Волинської обласної ради від партії «За майбутнє» увійшли:
1. Ігор Палиця
2. Ірина Горавська
3. Віктор Козак
4. Ярослав Матвійчук
5. Оксана Філіпчук
6. Орест Маховський
7. Григорій Недопад
8. Світлана Крецу
9. Валентин Кошельник
10. Людмила Панасюк
11. Богдан Гусак
12. Мирослава Якимчук
13. Валентина Степюк
14. Іван Киричик
15. Роман Микитюк
16. Андрій Разумовський
17. Галина Майко
18. Анатолій Бусько
19. Валентина Романюк
20. Володимир Бащук
21. Ірина Вахович
22. Юрій Сиротюк
23. Оксана Бугайчук
24. Володимир Бондар
25. Микола Бущук
26. Юрій Харченко
27. Григорій Павлович
28. Анатолій Філюк
29. Лариса Духневич
30. Алла Лісова
31. Тетяна Селівончик
32. Ігор Лех
33. Андрій Турак
34. Анатолій Цьось
35. Оксана Сахарчук
36. Михайло Імберовський
37. Надія Романюк
38. Степан Івахів
39. Ірина Констанкевич
40. Ігор Гузь
41. Вячеслав Рубльов
42. Володимир Яренчук
43. Юрій Ройко
44. Людмила Тимощук
45. Любов Ліпич
46. Юрій Малімон
47. Олександр Дудар
48. Андрій Бокоч
49. Наталія Віслогузова
50. Ніна Терещенко
51. Віта Чуль
52. Віталій Заремба
53. Віталій Тарасюк
54. Олександр Тиводар
55. Оксана Лєщинська
56. Валентина Яриніч
57. Євгеній Недищук
58. Микола Оніщук
59. Володимир Безверхий
60. Вікторія Майборода
61. Ольга Царик
62. Михайло Скопюк
63. Галина Федончук
64. Роман Троцюк
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кого веде у Луцьку міську раду партія «За майбутнє». ІМЕНА
В територіальних виборчих списках до Волинської обласної ради під першими номерами йтимуть: округ №1 – Григорій Недопад, округ №2 – Андрій Разумовський, округ №3 – Ігор Лех, округ №4 – Вячеслав Рубльов, округ №5 – Ігор Гузь, округ №6 – Володимир Бондар, округ №7 – Степан Івахів, округ № 8 – Ірина Констанкевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Збори, на яких загалом на участь у виборах висунули майже 1600 кандидатів до усіх рівнів органів місцевого самоврядування Волині, відбулися увечері 18 вересня.
Як зауважила керівниця Волинської обласної організації політичної партії «За майбутнє» Ірина Констанкевич, головний критерій, за яким відбирали кандидатів, – готовність брати відповідальність за долю тих людей, які своїми голосами і нададуть мандат на депутатство. Вона зауважило, що серед претендентів на депутатські крісла – і чинні обранці громади, і люди, для яких політичне життя – нове, але які мають досвід і повагу у тому середовищі, у якому працюють.
Тож до єдиного списку до Волинської обласної ради від партії «За майбутнє» увійшли:
1. Ігор Палиця
2. Ірина Горавська
3. Віктор Козак
4. Ярослав Матвійчук
5. Оксана Філіпчук
6. Орест Маховський
7. Григорій Недопад
8. Світлана Крецу
9. Валентин Кошельник
10. Людмила Панасюк
11. Богдан Гусак
12. Мирослава Якимчук
13. Валентина Степюк
14. Іван Киричик
15. Роман Микитюк
16. Андрій Разумовський
17. Галина Майко
18. Анатолій Бусько
19. Валентина Романюк
20. Володимир Бащук
21. Ірина Вахович
22. Юрій Сиротюк
23. Оксана Бугайчук
24. Володимир Бондар
25. Микола Бущук
26. Юрій Харченко
27. Григорій Павлович
28. Анатолій Філюк
29. Лариса Духневич
30. Алла Лісова
31. Тетяна Селівончик
32. Ігор Лех
33. Андрій Турак
34. Анатолій Цьось
35. Оксана Сахарчук
36. Михайло Імберовський
37. Надія Романюк
38. Степан Івахів
39. Ірина Констанкевич
40. Ігор Гузь
41. Вячеслав Рубльов
42. Володимир Яренчук
43. Юрій Ройко
44. Людмила Тимощук
45. Любов Ліпич
46. Юрій Малімон
47. Олександр Дудар
48. Андрій Бокоч
49. Наталія Віслогузова
50. Ніна Терещенко
51. Віта Чуль
52. Віталій Заремба
53. Віталій Тарасюк
54. Олександр Тиводар
55. Оксана Лєщинська
56. Валентина Яриніч
57. Євгеній Недищук
58. Микола Оніщук
59. Володимир Безверхий
60. Вікторія Майборода
61. Ольга Царик
62. Михайло Скопюк
63. Галина Федончук
64. Роман Троцюк
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кого веде у Луцьку міську раду партія «За майбутнє». ІМЕНА
В територіальних виборчих списках до Волинської обласної ради під першими номерами йтимуть: округ №1 – Григорій Недопад, округ №2 – Андрій Разумовський, округ №3 – Ігор Лех, округ №4 – Вячеслав Рубльов, округ №5 – Ігор Гузь, округ №6 – Володимир Бондар, округ №7 – Степан Івахів, округ № 8 – Ірина Констанкевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Буковині зіткнулися бус та легковик: одна людина загинула, багато постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 13:50
Хто іде до Волинської обласної ради від партії «За майбутнє». СПИСОК
Сьогодні, 13:25
У Рівному авто збило жінку-двірника, яка прибирала дорогу. ФОТО
Сьогодні, 11:40