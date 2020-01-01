Хто іде до Волинської обласної ради від партії «За майбутнє». СПИСОК

Волинська обласна організація політичної партії «За майбутнє» назвала імена усіх 64 кандидатів у депутати Волинської обласної ради.Збори, на яких загалом на участь у виборах висунули майже 1600 кандидатів до усіх рівнів органів місцевого самоврядування Волині, відбулися увечері 18 вересня.Як зауважила керівниця Волинської обласної організації політичної партії «За майбутнє», головний критерій, за яким відбирали кандидатів, – готовність брати відповідальність за долю тих людей, які своїми голосами і нададуть мандат на депутатство. Вона зауважило, що серед претендентів на депутатські крісла – і чинні обранці громади, і люди, для яких політичне життя – нове, але які мають досвід і повагу у тому середовищі, у якому працюють.Тож до єдиного списку до Волинської обласної ради від партії «За майбутнє» увійшли:1. Ігор Палиця2. Ірина Горавська3. Віктор Козак4. Ярослав Матвійчук5. Оксана Філіпчук6. Орест Маховський7. Григорій Недопад8. Світлана Крецу9. Валентин Кошельник10. Людмила Панасюк11. Богдан Гусак12. Мирослава Якимчук13. Валентина Степюк14. Іван Киричик15. Роман Микитюк16. Андрій Разумовський17. Галина Майко18. Анатолій Бусько19. Валентина Романюк20. Володимир Бащук21. Ірина Вахович22. Юрій Сиротюк23. Оксана Бугайчук24. Володимир Бондар25. Микола Бущук26. Юрій Харченко27. Григорій Павлович28. Анатолій Філюк29. Лариса Духневич30. Алла Лісова31. Тетяна Селівончик32. Ігор Лех33. Андрій Турак34. Анатолій Цьось35. Оксана Сахарчук36. Михайло Імберовський37. Надія Романюк38. Степан Івахів39. Ірина Констанкевич40. Ігор Гузь41. Вячеслав Рубльов42. Володимир Яренчук43. Юрій Ройко44. Людмила Тимощук45. Любов Ліпич46. Юрій Малімон47. Олександр Дудар48. Андрій Бокоч49. Наталія Віслогузова50. Ніна Терещенко51. Віта Чуль52. Віталій Заремба53. Віталій Тарасюк54. Олександр Тиводар55. Оксана Лєщинська56. Валентина Яриніч57. Євгеній Недищук58. Микола Оніщук59. Володимир Безверхий60. Вікторія Майборода61. Ольга Царик62. Михайло Скопюк63. Галина Федончук64. Роман ТроцюкВ територіальних виборчих списках до Волинської обласної ради під першими номерами йтимуть: округ №1 – Григорій Недопад, округ №2 – Андрій Разумовський, округ №3 – Ігор Лех, округ №4 – Вячеслав Рубльов, округ №5 – Ігор Гузь, округ №6 – Володимир Бондар, округ №7 – Степан Івахів, округ № 8 – Ірина Констанкевич.