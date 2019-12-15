БК «Старий Луцьк» покинули двоє гравців





Про це повідомляють на офіційній сторінці клубу.



За інформацією клубної пресслужбі, команду покинули Андрій Гуцалюк та Андрій Співак.



"Дякуємо Андрію Гуцалюку та Андрію Співаку за те, що провели минулий сезон у складі БК "Старий Луцьк-Університет". Зичимо їм перемог та подальших успіхів у нових клубах", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, обоє гравців поповнили лави лучан минулого року.

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