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У Луцьку – смертельна аварія

У Луцьку – смертельна аварія
Увечері 27 вересня на перехресті вулиць Гнідавська і Потебні у Луцьку сталася аварія з потерпілими.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили інформацію про ДТП і розповіли, що унаслідок аварії одна з потерпілих померла у кареті швидкої медичної допомоги.

Так, за інформацією патрульної поліції, приблизно о 22:30 трапилася ДТП за участі двох автомобілів - Volkswagen Passat та Infiniti QX 50.

Пасажирку Volkswagen Passat забрала карета швидкої медичної допомоги, але, на жаль, під час доставлення до лікарні остання померла. Водія також госпіталізували.

На місце події викликали СОГ Луцького відділу поліції.

Натомість, за інформацією сектору комунікації поліції області, вже відомо, що один з водіїв був нетверезим.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Слідство триває.

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Теги: аварія, Гнідавська, Потебні, Луцьк, ДТП, загибель
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Коментарі 2
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Нехай повбивають краще один одного, як горохом об стінку. Їм все кажуть не сідайте за кермо автомобіля п'яними, а вони не слухаються. Що ці чоловіки, що ці жінки одинакові.
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Нафіга там той світлофор якщо він ніколи не працює ?
Рано їду о 8 годині, то він не працює. Дуже тяжко виїхати з Потебні на Гнідавську.....
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