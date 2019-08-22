У Луцьку – смертельна аварія

Увечері 27 вересня на перехресті вулиць Гнідавська і Потебні у Луцьку сталася аварія з потерпілими.Про цеповідомили очевидці події.У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили інформацію про ДТП і розповіли, що унаслідок аварії одна з потерпілих померла у кареті швидкої медичної допомоги.Так, за інформацією патрульної поліції, приблизно о 22:30 трапилася ДТП за участі двох автомобілів - Volkswagen Passat та Infiniti QX 50.Пасажирку Volkswagen Passat забрала карета швидкої медичної допомоги, але, на жаль, під час доставлення до лікарні остання померла. Водія також госпіталізували.На місце події викликали СОГ Луцького відділу поліції.Натомість, за інформацією сектору комунікації поліції області, вже відомо, що один з водіїв був нетверезим.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Слідство триває.