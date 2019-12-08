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Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на Потебні, оголосили про підозру

Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на Потебні, оголосили про підозру
Чоловіку речниці поліції Волині Ольги Бузулук Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Потебні у Луцьку, повідомили про підозру.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 41-річному жителю Луцька повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «Infiniti-QX50", на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем "Volkswagen Passat B6".

У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.

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У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: смертельна аварія, Луцьк, підозра
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