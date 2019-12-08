Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на Потебні, оголосили про підозру
Сьогодні, 18:27
Чоловіку речниці поліції Волині Ольги Бузулук Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Потебні у Луцьку, повідомили про підозру.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 41-річному жителю Луцька повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «Infiniti-QX50", на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем "Volkswagen Passat B6".
У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.
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У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 41-річному жителю Луцька повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «Infiniti-QX50", на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем "Volkswagen Passat B6".
У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Коментарі 2
А що жінку, як співучасницю, на підвищення?
А що жінку, як співучасницю, на підвищення?
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