Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на Потебні, оголосили про підозру

Чоловіку речниці поліції Волині, який спричинив, повідомили про підозру.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 41-річному жителю Луцька повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «Infiniti-QX50", на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем "Volkswagen Passat B6".У результаті ДТПЩе одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.