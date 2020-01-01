Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 18:04
З 8 по 14 жовтня у місті Павлоград Дніпропетровської області проходить чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років. Збірну команду Волинськокї області представляють вихованки ДЮСШ Камінь-Каширського району під керівництвом тренера-викладача Андруся Валентина.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На змаганнях волинські важкоатлетки здобули перемоги. Зокрема, чемпіонками стали:
- Малащук Катерина у ваговій категорії 36 кг з результатом – ривок 30 кг + поштовх 37 кг, що становить 67 кг у сумі двоборства.
- Чмух Олександра у ваговій категорії 49 кілограм встановила сім рекордів України - три у ривку, два у поштовху та два у сумі двоборства серед дівчат до 13 років, закінчивши змагання з результатом - ривок 55кг, поштовх 65 кг, що у сумі становить 120 кг, таким чином підтвердивши норматив кандидата в майстри спорту України.
- Чмух Марія у ваговій категорії 55 кг з результатом - ривок 52 кг, поштовх 62кг, що становить 114 кг у сумі двоборства.
- Козак Софія у ваговій категорії 59 кг з результатом – ривок 56 кг, поштовх 65 кг, що в сумі становить 121 кг.
- Король Анна у ваговій категорії 64 кг з результатом – ривок 56 кг, поштовх 60 кг, що в сумі становить 116 кг.
- Хоцевич Юлія у ваговій категорії 55 кг та Кривдік Карина ваговій категорії 59 кг посіли сьомі місця.
У командному заліку волинські дівчата посіли почесне друге місце серед 22 команд, поступившись лише трьома очками представницям із Донецької області.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На змаганнях волинські важкоатлетки здобули перемоги. Зокрема, чемпіонками стали:
- Малащук Катерина у ваговій категорії 36 кг з результатом – ривок 30 кг + поштовх 37 кг, що становить 67 кг у сумі двоборства.
- Чмух Олександра у ваговій категорії 49 кілограм встановила сім рекордів України - три у ривку, два у поштовху та два у сумі двоборства серед дівчат до 13 років, закінчивши змагання з результатом - ривок 55кг, поштовх 65 кг, що у сумі становить 120 кг, таким чином підтвердивши норматив кандидата в майстри спорту України.
- Чмух Марія у ваговій категорії 55 кг з результатом - ривок 52 кг, поштовх 62кг, що становить 114 кг у сумі двоборства.
- Козак Софія у ваговій категорії 59 кг з результатом – ривок 56 кг, поштовх 65 кг, що в сумі становить 121 кг.
- Король Анна у ваговій категорії 64 кг з результатом – ривок 56 кг, поштовх 60 кг, що в сумі становить 116 кг.
- Хоцевич Юлія у ваговій категорії 55 кг та Кривдік Карина ваговій категорії 59 кг посіли сьомі місця.
У командному заліку волинські дівчата посіли почесне друге місце серед 22 команд, поступившись лише трьома очками представницям із Донецької області.
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