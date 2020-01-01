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Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО
З 8 по 14 жовтня у місті Павлоград Дніпропетровської області проходить чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років. Збірну команду Волинськокї області представляють вихованки ДЮСШ Камінь-Каширського району під керівництвом тренера-викладача Андруся Валентина.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

На змаганнях волинські важкоатлетки здобули перемоги. Зокрема, чемпіонками стали:
- Малащук Катерина у ваговій категорії 36 кг з результатом – ривок 30 кг + поштовх 37 кг, що становить 67 кг у сумі двоборства.
- Чмух Олександра у ваговій категорії 49 кілограм встановила сім рекордів України - три у ривку, два у поштовху та два у сумі двоборства серед дівчат до 13 років, закінчивши змагання з результатом - ривок 55кг, поштовх 65 кг, що у сумі становить 120 кг, таким чином підтвердивши норматив кандидата в майстри спорту України.
- Чмух Марія у ваговій категорії 55 кг з результатом - ривок 52 кг, поштовх 62кг, що становить 114 кг у сумі двоборства.
- Козак Софія у ваговій категорії 59 кг з результатом – ривок 56 кг, поштовх 65 кг, що в сумі становить 121 кг.
- Король Анна у ваговій категорії 64 кг з результатом – ривок 56 кг, поштовх 60 кг, що в сумі становить 116 кг.
- Хоцевич Юлія у ваговій категорії 55 кг та Кривдік Карина ваговій категорії 59 кг посіли сьомі місця.

У командному заліку волинські дівчата посіли почесне друге місце серед 22 команд, поступившись лише трьома очками представницям із Донецької області.

Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО


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Теги: спорт, Волинь, важкоатлетки
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