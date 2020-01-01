Волинські важкоатлетки посіли друге місце серед 22 команд на чемпіонаті України. ФОТО

З 8 по 14 жовтня у місті Павлоград Дніпропетровської області проходить чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років. Збірну команду Волинськокї області представляють вихованки ДЮСШ Камінь-Каширського району під керівництвом тренера-викладачаПро це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.На змаганнях волинські важкоатлетки здобули перемоги. Зокрема, чемпіонками стали:у ваговій категорії 36 кг з результатом – ривок 30 кг + поштовх 37 кг, що становить 67 кг у сумі двоборства.у ваговій категорії 49 кілограм встановила сім рекордів України - три у ривку, два у поштовху та два у сумі двоборства серед дівчат до 13 років, закінчивши змагання з результатом - ривок 55кг, поштовх 65 кг, що у сумі становить 120 кг, таким чином підтвердивши норматив кандидата в майстри спорту України.у ваговій категорії 55 кг з результатом - ривок 52 кг, поштовх 62кг, що становить 114 кг у сумі двоборства.у ваговій категорії 59 кг з результатом – ривок 56 кг, поштовх 65 кг, що в сумі становить 121 кг.у ваговій категорії 64 кг з результатом – ривок 56 кг, поштовх 60 кг, що в сумі становить 116 кг.у ваговій категорії 55 кг таваговій категорії 59 кг посіли сьомі місця.У командному заліку волинські дівчата посіли почесне друге місце серед 22 команд, поступившись лише трьома очками представницям із Донецької області.