У Луцьку побільшає зупинок





Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.



Нагадаємо, вулицею Кравчука перевезення пасажирів забезпечують автобусним маршрутом № 31 «ТЦ Слон — с. Боголюби (філія обллікарні)». Жителі навколишніх будинків звернулись до депутата міської ради Юрія Безпятка щодо облаштування зупинок громадського транспорту.



Відтак, вирішили розширити перелік зупинок і додати ще дві: на Кравчука, 9 та на Кравчука, 12.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку внесли зміни до переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, вулицею Кравчука перевезення пасажирів забезпечують автобусним маршрутом № 31 «ТЦ Слон — с. Боголюби (філія обллікарні)». Жителі навколишніх будинків звернулись до депутата міської радищодо облаштування зупинок громадського транспорту.Відтак, вирішили розширити перелік зупинок і додати ще дві: на Кравчука, 9 та на Кравчука, 12.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію