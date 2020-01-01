У Луцьку побільшає зупинок
Сьогодні, 10:18
У Луцьку внесли зміни до переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, вулицею Кравчука перевезення пасажирів забезпечують автобусним маршрутом № 31 «ТЦ Слон — с. Боголюби (філія обллікарні)». Жителі навколишніх будинків звернулись до депутата міської ради Юрія Безпятка щодо облаштування зупинок громадського транспорту.
Відтак, вирішили розширити перелік зупинок і додати ще дві: на Кравчука, 9 та на Кравчука, 12.
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Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, вулицею Кравчука перевезення пасажирів забезпечують автобусним маршрутом № 31 «ТЦ Слон — с. Боголюби (філія обллікарні)». Жителі навколишніх будинків звернулись до депутата міської ради Юрія Безпятка щодо облаштування зупинок громадського транспорту.
Відтак, вирішили розширити перелік зупинок і додати ще дві: на Кравчука, 9 та на Кравчука, 12.
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