Степанов пояснив, чому ПЛР-тести показують негативний результат у 30% інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 11:44
ПЛР-тестування може помилково показувати негативний результат у 30% інфікованих.
Про це під час брифінгу 27 жовтня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами урядовця, переважна більшість помилок ПЛР-тесту пов'язана з особливостями організму людини.
"Це пов'язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, зокрема з тим, де перебуває вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", — сказав він та додав, що через неправильні результати тестів госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається вже за наявності клінічних симптомів.
Нагадаємо, що 27 жовтня в Україні зафіксували 6 677 нових випадків COVID-19, 126 смертей (усього — 6 590) та 2 799 людей, які одужали (від початку пандемії — 145 336).
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Про це під час брифінгу 27 жовтня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За словами урядовця, переважна більшість помилок ПЛР-тесту пов'язана з особливостями організму людини.
"Це пов'язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, зокрема з тим, де перебуває вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", — сказав він та додав, що через неправильні результати тестів госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається вже за наявності клінічних симптомів.
Нагадаємо, що 27 жовтня в Україні зафіксували 6 677 нових випадків COVID-19, 126 смертей (усього — 6 590) та 2 799 людей, які одужали (від початку пандемії — 145 336).
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