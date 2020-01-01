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Степанов пояснив, чому ПЛР-тести показують негативний результат у 30% інфікованих коронавірусом

Степанов пояснив, чому ПЛР-тести показують негативний результат у 30% інфікованих коронавірусом
ПЛР-тестування може помилково показувати негативний результат у 30% інфікованих.

Про це під час брифінгу 27 жовтня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами урядовця, переважна більшість помилок ПЛР-тесту пов'язана з особливостями організму людини.

"Це пов'язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, зокрема з тим, де перебуває вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", — сказав він та додав, що через неправильні результати тестів госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається вже за наявності клінічних симптомів.

Нагадаємо, що 27 жовтня в Україні зафіксували 6 677 нових випадків COVID-19, 126 смертей (усього — 6 590) та 2 799 людей, які одужали (від початку пандемії — 145 336).

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Теги: ПЛР-тестування, результати
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