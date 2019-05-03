вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинські школи передадуть 15 автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном. ФОТО

У волинські школи передадуть 15 автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном. ФОТО
Школярів Волинської області невдовзі перевозитимуть 15 шкільних автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном.

9 жовтня 2020 року відбулося підписання договору між Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та офіційним дистриб’ютором продукції «Богдан» ТОВ «БАС МОТОР», на постачання 15 шкільних автобусів «Богдан А22412». ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» вже приступило до виконання замовлення, - про це повідомляють на сторінці заводу ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс».

Варто зазначити, що ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» постійно працює над вдосконаленням транспорту марки «Богдан» і цього разу, вперше саме для школярів Волині, буде змінено дизайн шкільних автобусів «Богдан А22412».

Усього за період з 2016 по 2020 рр. для волинських шкіл придбано більше 70 шкільних автобусів виробництва ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс», і вже незабаром автобусний парк поповниться ще 15 новими автобусами «Богдан А22412».

Шкільні автобуси «Богдан А22412» обладнані у відповідності до всіх стандартів і вимог, які висуваються до шкільного транспорту в Україні.

Зауважимо, що ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» активно співпрацює з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення рівних умов доступу для здобуття якісної освіти усіх школярів. Так, у поточному році шкільні автобуси виробництва луцького «Автоскладального заводу №1» були придбані також для потреб учнів Тернопільської та Рівненської областей.

У волинські школи передадуть 15 автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном. ФОТО
У волинські школи передадуть 15 автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном. ФОТО
У волинські школи передадуть 15 автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, шкільні автобуси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинські школи передадуть 15 автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном. ФОТО
Сьогодні, 07:35
Кабмін звільнив від податків автівки для пільговиків
Сьогодні, 06:33
Показали «космічні» світлини озера Світязь
Сьогодні, 05:27
ТОП-3 поради, як побороти хвилювання перед співбесідою
Сьогодні, 04:18
Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною
Сьогодні, 03:17
Схожі новини
Які на Волині діють правила перевезення дітей у шкільних автобусах в умовах пандемії. ВІДЕО Які на Волині діють правила перевезення дітей у шкільних автобусах в умовах пандемії. ВІДЕО
03 вересень, 18:55
Цьогоріч Волинь купить 17 нових шкільних автобусів Цьогоріч Волинь купить 17 нових шкільних автобусів
24 червень, 18:10
Волинь отримала понад 18 мільйонів на шкільні автобуси та спецавтомобілі Волинь отримала понад 18 мільйонів на шкільні автобуси та спецавтомобілі
03 травень, 2019, 11:32
Пояснили, чому на Волині найдорожчі шкільні автобуси Пояснили, чому на Волині найдорожчі шкільні автобуси
07 лютий, 2017, 08:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинські школи передадуть 15 автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном. ФОТО
Сьогодні, 07:35
 0
Кабмін звільнив від податків автівки для пільговиків
Сьогодні, 06:33
 0
Показали «космічні» світлини озера Світязь
Сьогодні, 05:27
 0
ТОП-3 поради, як побороти хвилювання перед співбесідою
Сьогодні, 04:18
 0
Волинян запрошують до паломницьких поїздок Україною
Сьогодні, 03:17
 0
Медіа
відео
1/8