У волинські школи передадуть 15 автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном. ФОТО
Сьогодні, 07:35
Школярів Волинської області невдовзі перевозитимуть 15 шкільних автобусів «БОГДАН А22412» з новим дизайном.
9 жовтня 2020 року відбулося підписання договору між Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та офіційним дистриб’ютором продукції «Богдан» ТОВ «БАС МОТОР», на постачання 15 шкільних автобусів «Богдан А22412». ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» вже приступило до виконання замовлення, - про це повідомляють на сторінці заводу ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс».
Варто зазначити, що ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» постійно працює над вдосконаленням транспорту марки «Богдан» і цього разу, вперше саме для школярів Волині, буде змінено дизайн шкільних автобусів «Богдан А22412».
Усього за період з 2016 по 2020 рр. для волинських шкіл придбано більше 70 шкільних автобусів виробництва ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс», і вже незабаром автобусний парк поповниться ще 15 новими автобусами «Богдан А22412».
Шкільні автобуси «Богдан А22412» обладнані у відповідності до всіх стандартів і вимог, які висуваються до шкільного транспорту в Україні.
Зауважимо, що ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» активно співпрацює з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення рівних умов доступу для здобуття якісної освіти усіх школярів. Так, у поточному році шкільні автобуси виробництва луцького «Автоскладального заводу №1» були придбані також для потреб учнів Тернопільської та Рівненської областей.
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9 жовтня 2020 року відбулося підписання договору між Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та офіційним дистриб’ютором продукції «Богдан» ТОВ «БАС МОТОР», на постачання 15 шкільних автобусів «Богдан А22412». ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» вже приступило до виконання замовлення, - про це повідомляють на сторінці заводу ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс».
Варто зазначити, що ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» постійно працює над вдосконаленням транспорту марки «Богдан» і цього разу, вперше саме для школярів Волині, буде змінено дизайн шкільних автобусів «Богдан А22412».
Усього за період з 2016 по 2020 рр. для волинських шкіл придбано більше 70 шкільних автобусів виробництва ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс», і вже незабаром автобусний парк поповниться ще 15 новими автобусами «Богдан А22412».
Шкільні автобуси «Богдан А22412» обладнані у відповідності до всіх стандартів і вимог, які висуваються до шкільного транспорту в Україні.
Зауважимо, що ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» активно співпрацює з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення рівних умов доступу для здобуття якісної освіти усіх школярів. Так, у поточному році шкільні автобуси виробництва луцького «Автоскладального заводу №1» були придбані також для потреб учнів Тернопільської та Рівненської областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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