У період з 23 до 27 листопада у рамках Європейського тижня тестування у Луцьку безкоштовно перевірятимуть на ВІЛ та гепатит.Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я у фейсбуці.Відбудеться тестування у КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”, що на вулиці Бенделіані, 7.Усіх охочих запрошують пройти тестування з 10:00 до 13:00."Процедура тестування – абсолютно безоплатна і швидка. Результат швидкого тесту готовий уже за 15 хвилин: до 5 хвилин – підготовка і забір крові з пальця, 10 – очікування результату. Перед тестуванням ви зможете поставити питання та отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, гепатити, шляхи її передачі", - йдеться в повідомленні.