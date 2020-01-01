У Луцьку безкоштовно перевірятимуть на ВІЛ та гепатит
Сьогодні, 10:50
У період з 23 до 27 листопада у рамках Європейського тижня тестування у Луцьку безкоштовно перевірятимуть на ВІЛ та гепатит.
Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я у фейсбуці.
Відбудеться тестування у КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”, що на вулиці Бенделіані, 7.
Усіх охочих запрошують пройти тестування з 10:00 до 13:00.
"Процедура тестування – абсолютно безоплатна і швидка. Результат швидкого тесту готовий уже за 15 хвилин: до 5 хвилин – підготовка і забір крові з пальця, 10 – очікування результату. Перед тестуванням ви зможете поставити питання та отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, гепатити, шляхи її передачі", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я у фейсбуці.
Відбудеться тестування у КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”, що на вулиці Бенделіані, 7.
Усіх охочих запрошують пройти тестування з 10:00 до 13:00.
"Процедура тестування – абсолютно безоплатна і швидка. Результат швидкого тесту готовий уже за 15 хвилин: до 5 хвилин – підготовка і забір крові з пальця, 10 – очікування результату. Перед тестуванням ви зможете поставити питання та отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, гепатити, шляхи її передачі", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
П'ять смертей та 361 новий випадок: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:02
У Луцьку безкоштовно перевірятимуть на ВІЛ та гепатит
Сьогодні, 10:50
На Волині керівництво служби місцевих автомобільних доріг та будівництва викрили в організації «схеми відкатів». ФОТО
Сьогодні, 10:34
На Волині спіймали прикордонника-хабарника
Сьогодні, 10:25