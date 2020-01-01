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У Луцьку безкоштовно перевірятимуть на ВІЛ та гепатит

У Луцьку безкоштовно перевірятимуть на ВІЛ та гепатит
У період з 23 до 27 листопада у рамках Європейського тижня тестування у Луцьку безкоштовно перевірятимуть на ВІЛ та гепатит.

Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я у фейсбуці.

Відбудеться тестування у КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №1”, що на вулиці Бенделіані, 7.

Усіх охочих запрошують пройти тестування з 10:00 до 13:00.

"Процедура тестування – абсолютно безоплатна і швидка. Результат швидкого тесту готовий уже за 15 хвилин: до 5 хвилин – підготовка і забір крові з пальця, 10 – очікування результату. Перед тестуванням ви зможете поставити питання та отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, гепатити, шляхи її передачі", - йдеться в повідомленні.

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Теги: тестування, медицина, Луцьк
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