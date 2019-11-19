У Польщі в аварії загинули двоє чоловіків з України. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Двоє українців загинули у ДТП в Польщі.
Трагічний випадок стався минулої суботи на неподалік села Бабськ (Лодзьке воєводство). Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Рави Мазовецької, двоє українців їхали автомобілем Mersedes у напрямку Варшави.
Зазначається, що авто вилетіло з дороги, протаранило захисний бар'єр і перекинулося. Внаслідок аварії 39-річний водій загинув на місці. Іншого чоловіка - 38-річного громадянина України - намагалися врятувати медики. Однак, попри всі спроби реанімування, чоловік також помер.
Обставини, які призвели до смертельної аварії, зараз вивчають поліція та прокуратура. Ймовірною причиною могла стати мокра та слизька дорога й перевищення безпечної швидкості руху.
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Трагічний випадок стався минулої суботи на неподалік села Бабськ (Лодзьке воєводство). Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Рави Мазовецької, двоє українців їхали автомобілем Mersedes у напрямку Варшави.
Зазначається, що авто вилетіло з дороги, протаранило захисний бар'єр і перекинулося. Внаслідок аварії 39-річний водій загинув на місці. Іншого чоловіка - 38-річного громадянина України - намагалися врятувати медики. Однак, попри всі спроби реанімування, чоловік також помер.
Обставини, які призвели до смертельної аварії, зараз вивчають поліція та прокуратура. Ймовірною причиною могла стати мокра та слизька дорога й перевищення безпечної швидкості руху.
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