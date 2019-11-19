У Польщі в аварії загинули двоє чоловіків з України. ФОТО





Трагічний випадок стався минулої суботи на неподалік села Бабськ (Лодзьке воєводство). Як пoвідoмляє



Зазначається, що авто вилетіло з дороги, протаранило захисний бар'єр і перекинулося. Внаслідок аварії 39-річний водій загинув на місці. Іншого чоловіка - 38-річного громадянина України - намагалися врятувати медики. Однак, попри всі спроби реанімування, чоловік також помер.



Обставини, які призвели до смертельної аварії, зараз вивчають поліція та прокуратура. Ймовірною причиною могла стати мокра та слизька дорога й перевищення безпечної швидкості руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє українців загинули у ДТП в Польщі.Трагічний випадок стався минулої суботи на неподалік села Бабськ (Лодзьке воєводство). Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Рави Мазовецької, двоє українців їхали автомобілем Mersedes у напрямку Варшави.Зазначається, що авто вилетіло з дороги, протаранило захисний бар'єр і перекинулося. Внаслідок аварії 39-річний водій загинув на місці. Іншого чоловіка - 38-річного громадянина України - намагалися врятувати медики. Однак, попри всі спроби реанімування, чоловік також помер.Обставини, які призвели до смертельної аварії, зараз вивчають поліція та прокуратура. Ймовірною причиною могла стати мокра та слизька дорога й перевищення безпечної швидкості руху.

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