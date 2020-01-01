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Волинянин вночі проник у гараж і викрав акумулятор з трактора

Волинянин вночі проник у гараж і викрав акумулятор з трактора
На Волині викрили злодія.

Так, до поліцейських звернувся мешканець села Чмикос Любмльського району та повідомив, що в нічний період часу невідомі особи проникли в його гаражне приміщення і викрали акумулятор з трактора, - інформує "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.

Згодом поліцейські виявили особу, яка вчинила цей злочин. Чоловік зізнався в злочині та добровільно видав викрадений акумулятор працівникам поліції.

За цим фактом працівники Любомльського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.

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Теги: крадіжка, трактор, злодій
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