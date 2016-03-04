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У Луцьку – грудневий температурний рекорд

У Луцьку – грудневий температурний рекорд
Вчора, 29 грудня 2020 року, за даними метеостанції Луцьк, зафіксували абсолютний максимум температури повітря.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.

29 грудня цього року стало найтеплішим днем за період спостережень з 1947 до 2020 року, тобто за останні 73 роки. Зокрема, синоптики зафіксували +10,9 градуси.

Попередній температурний рекорд для 29 грудня складав 10,3 градуси тепла. Зафіксували його у 2013 році.

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Теги: зима, тепло, рекорд, погода
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