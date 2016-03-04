У Луцьку – грудневий температурний рекорд





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.



29 грудня цього року стало найтеплішим днем за період спостережень з 1947 до 2020 року, тобто за останні 73 роки. Зокрема, синоптики зафіксували +10,9 градуси.



Попередній температурний рекорд для 29 грудня складав 10,3 градуси тепла. Зафіксували його у 2013 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 29 грудня 2020 року, за даними метеостанції Луцьк, зафіксували абсолютний максимум температури повітря.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.29 грудня цього року стало найтеплішим днем за період спостережень з 1947 до 2020 року, тобто за останні 73 роки. Зокрема, синоптики зафіксували +10,9 градуси.Попередній температурний рекорд для 29 грудня складав 10,3 градуси тепла. Зафіксували його у 2013 році.

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