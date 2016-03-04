У Луцьку – грудневий температурний рекорд
Сьогодні, 12:06
Вчора, 29 грудня 2020 року, за даними метеостанції Луцьк, зафіксували абсолютний максимум температури повітря.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
29 грудня цього року стало найтеплішим днем за період спостережень з 1947 до 2020 року, тобто за останні 73 роки. Зокрема, синоптики зафіксували +10,9 градуси.
Попередній температурний рекорд для 29 грудня складав 10,3 градуси тепла. Зафіксували його у 2013 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
29 грудня цього року стало найтеплішим днем за період спостережень з 1947 до 2020 року, тобто за останні 73 роки. Зокрема, синоптики зафіксували +10,9 градуси.
Попередній температурний рекорд для 29 грудня складав 10,3 градуси тепла. Зафіксували його у 2013 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 12:23
У Луцьку – грудневий температурний рекорд
Сьогодні, 12:06
У Маневицькому районі рятувальники витягали авто з кювету. ФОТО
Сьогодні, 12:04
На автодорозі Київ–Одеса сталася ДТП за участю 8 авто. ФОТО
Сьогодні, 11:55