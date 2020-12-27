Заступник головного патрульного Волині звільнився і пішов працювати до муніципалів
Сьогодні, 14:13
Роман Буховець, який донедавна був заступником начальник управління патрульної поліції у Волинській області, від сьогодні, 5 січня, працює у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука.
У документі, зокрема, йдеться про розпорядження прийняти Романа Буховця з 5 січня на посаду старшого інспектора з моніторингу департаменту муніципальної варти Луцької міської ради з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
Цим же розпорядженням Буховцю установили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.
У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили, що Роман Буховець звільнився з посади заступника начальника управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука.
У документі, зокрема, йдеться про розпорядження прийняти Романа Буховця з 5 січня на посаду старшого інспектора з моніторингу департаменту муніципальної варти Луцької міської ради з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
Цим же розпорядженням Буховцю установили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.
У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили, що Роман Буховець звільнився з посади заступника начальника управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Луцьку на прибирання снігу витратять 3,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:20
Заступник головного патрульного Волині звільнився і пішов працювати до муніципалів
Сьогодні, 14:13
Три хлопчики і одна дівчинка: в Україні жінка народила четвірню
Сьогодні, 13:33