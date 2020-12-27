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Заступник головного патрульного Волині звільнився і пішов працювати до муніципалів

Заступник головного патрульного Волині звільнився і пішов працювати до муніципалів
Роман Буховець, який донедавна був заступником начальник управління патрульної поліції у Волинській області, від сьогодні, 5 січня, працює у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

У документі, зокрема, йдеться про розпорядження прийняти Романа Буховця з 5 січня на посаду старшого інспектора з моніторингу департаменту муніципальної варти Луцької міської ради з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Цим же розпорядженням Буховцю установили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

У пресслужбі патрульної поліції області підтвердили, що Роман Буховець звільнився з посади заступника начальника управління.



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Теги: Роман Буховець, звільнення, муніципали
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