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Харчування, вбиральні, довіз учнів до школи: що зміниться в освіті Волині у 2021

Харчування, вбиральні, довіз учнів до школи: що зміниться в освіті Волині у 2021
З січня 2021 року в Україні відбулося чимало нововведень. Частина з них стосувалася і освіти, зокрема, були введені нові санітарні норми, які замінили неактуальний і застарілий регламент.

Одна з вимог – обов’язкова наявність внутрішніх туалетів у приміщеннях шкіл. Пишуть Волинські новини.

Як розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна, на Волині ще близько 30-ти шкіл не мають внутрішніх санітарних кімнат. Проте, найімовірніше, що в майбутньому ці школи взагалі закриють, оскільки там навчається зовсім мало дітей.

«Ми про це знаємо давно, і в старому санітарному регламенті були передбачені внутрішні санітарні кімнати, ми над цим працюємо вже три роки, але не всі школи на Волині ще їх мають. Залишаються без санітарних кімнат біля 30-ти закладів, але це такі, де немає навіть 20 дітей, бо державні кошти можна використовувати тільки на ті заклади, де є 20 і більше учнів. Без санітарних кімнат залишилися початкові школи, де мало дітей, де немає класів, а діти навчаються на індивідуальній формі і вони не повинні відвідуати приміщення школи. Ці школи будуть закриватися. А добудувати санітарні кімнати, обладнати їх, каналізацію зробити, проєктно-кошторисну документацію коштує мільйон і в такі школи не варто такі кошти вкладати», – пояснила вона.

Зрештою, додає Людмила Плахотна, на Волині продовжиться процес оптимізації шкіл, створення опорних навчальних закладів. Проте це все віднині залежить від органів місцевого самоврядування.

«Зараз іде процес передачі шкіл з районів у територіальні громади. Як тільки кожна територіальна громада прийме школи, місцеві посадовці будуть дивитися, наскільки громаду наявна мережа шкіл влаштовує», – уточнила очільниця обласного управління освіти.

Загалом, каже Людмила Плахотна, нові санітарні вимоги – не такі вже й нові. Здебільшого сюди включені норми, які вносилися змінами в старий регламент. До прикладу, тут вже включена інклюзія, хоч вона діяла й раніше.

Проте, нове все-таки є. Зокрема, оновлюються вимоги до харчування в школах, меню урізноманітнюють. Змінюються також правила довезення учнів шкільними автобусами: раніше довозили дітей, які живуть за 3 і більше кілометрів від школи, тепер же довозитимуть тих, хто живе далі, ніж 2 кілометри.

До слова, цьогоріч Волині з державного бюджету виділили близько 18 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Зі слів Людмили Плахотної, 90% дітей, які потребують, щоб їх довозили на навчання шкільним транспортом, їздять шкільними автобусами і всі школи транспорт мають. Проте чимало автобусів уже використали свій ресурс, тому наразі на Волині є потреба закупити 30 нових.

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Теги: освіта, харчування, вбиральні, санітарні норми, регламент
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