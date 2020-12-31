В Каневі вітер повалив головну ялинку міста

На Різдво, 7 січня, сильний вітер повалив головну ялинку Канева, розташовану на Ярмарковій площі.Про це повідомив мер міста Ігор Ренькас на своїй сторінці у Facebook, - пише НВ.За його словами, ялинка впала о 22:30.«Наразі провівся демонтаж і з’ясовуються обставини. Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилася в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємося, це не відіб'ється на святковому настрої жителів», — сказано в повідомленні мера.