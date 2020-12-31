В Каневі вітер повалив головну ялинку міста
Сьогодні, 04:21
На Різдво, 7 січня, сильний вітер повалив головну ялинку Канева, розташовану на Ярмарковій площі.
Про це повідомив мер міста Ігор Ренькас на своїй сторінці у Facebook, - пише НВ.
За його словами, ялинка впала о 22:30.
«Наразі провівся демонтаж і з’ясовуються обставини. Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилася в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємося, це не відіб'ється на святковому настрої жителів», — сказано в повідомленні мера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив мер міста Ігор Ренькас на своїй сторінці у Facebook, - пише НВ.
За його словами, ялинка впала о 22:30.
«Наразі провівся демонтаж і з’ясовуються обставини. Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилася в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємося, це не відіб'ється на святковому настрої жителів», — сказано в повідомленні мера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
В Каневі вітер повалив головну ялинку міста
Сьогодні, 04:21
Луцька лікарня купить препарати на понад мільйон гривень
Сьогодні, 02:19
В Амстердамі хочуть заборонити продаж легких наркотиків туристам
Сьогодні, 01:16
В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15