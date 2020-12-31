вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Каневі вітер повалив головну ялинку міста

В Каневі вітер повалив головну ялинку міста
На Різдво, 7 січня, сильний вітер повалив головну ялинку Канева, розташовану на Ярмарковій площі.

Про це повідомив мер міста Ігор Ренькас на своїй сторінці у Facebook, - пише НВ.

За його словами, ялинка впала о 22:30.

«Наразі провівся демонтаж і з’ясовуються обставини. Не буду жартувати на рахунок локдауну, але така ситуація трапилася в місті вперше. Просимо вибачення за незручності. Сподіваємося, це не відіб'ється на святковому настрої жителів», — сказано в повідомленні мера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Канів, курйоз, ялинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
В Каневі вітер повалив головну ялинку міста
Сьогодні, 04:21
Японію зобов'язали відшкодувала 12 жінкам секс-рабство під час Другої світової
Сьогодні, 03:18
Луцька лікарня купить препарати на понад мільйон гривень
Сьогодні, 02:19
В Амстердамі хочуть заборонити продаж легких наркотиків туристам
Сьогодні, 01:16
В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
У поліції розповіли, що буде з волинянином, який видерся на головну ялинку міста У поліції розповіли, що буде з волинянином, який видерся на головну ялинку міста
05 січень, 16:23
У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО У Краматорську водії зробили ефектну автоялинку. ВІДЕО
01 січень, 03:11
У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО У Рожищі кравець створив оригінальне плаття-ялинку. ФОТО
31 грудень, 2020, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Каневі вітер повалив головну ялинку міста
Сьогодні, 04:21
 0
Японію зобов'язали відшкодувала 12 жінкам секс-рабство під час Другої світової
Сьогодні, 03:18
 0
Луцька лікарня купить препарати на понад мільйон гривень
Сьогодні, 02:19
 0
В Амстердамі хочуть заборонити продаж легких наркотиків туристам
Сьогодні, 01:16
 0
В Британії зловмисники випадково подзвонили в поліцію, коли грабували будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8