Чому взимку випадає волосся та як цього уникнути: пояснення луцької лікарки

Сімейний лікар КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №1"розповіла про поширену проблему випадіння волосся взимку.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.За словами лікарки, проблема випадіння волосся є поширеною причиною звернення до дерматолога. За статистичними даними, близько 96 % чоловіків і 79 % жінок мають таку проблему. У середньому людина має 50-140 тисяч волосин. Найбільше волосся – приблизно 150 тисяч – мають білявки, власниці темного волосся мають до 100 тисяч волосин, найменше волосся – 50-90 тисяч волосин – мають руді.Природно, коли за добу людина втрачає близько 80-120 волосин. Якщо ви розчесали кучері і на гребінці залишилося волосся більше, ніж завжди, то варто звернутися до лікаря, наголошує Вікторія Мельничук.Причини того, чому людина на тлі повного здоров’я починає втрачати волосся, можна розділити на дві основні групи: внутрішні і зовнішні.До внутрішніх причин відносяться гормональні коливання і порушення обміну речовин, аутоімунні процеси, генетична схильність.До зовнішніх – психічний стан (стрес), інфекції, фізична травма (пошкодження шкірного покриву), дія отруйних речовин і т.п. Нерідко перераховані чинники можуть поєднуватися. До вагомих причин надмірного випадіння волосся відноситься і неправильне харчування, зокрема різноманітні дієти. Обділені поживними речовинами волосяні фолікули гинуть раніше терміну. Нестача вітамінів C, B5, B6, PP і заліза, цинку, кальцію і магнію погано позначається на стані коренів волосся. Але навіть якщо щоденний раціон рясніє вітамінами, їх засвоєнню можуть перешкодити захворювання шлунково-кишкового тракту, тютюнопаління, алкоголь і прийом деяких медикаментів.У жінок зазвичай надмірне випадіння волосся пов’язано з вагітністю, абортами, застосуванням протизаплідних пігулок, менопаузою.Згубно діють також перепади температур, тому взимку цей процес удвічі інтенсивніший. Насамперед це пов'язано з тим, що волосся у цю пору року дуже виснажене. За літо воно обгорiло під ультрафіолетовими променями, а тепер його руйнують і низькі температури. Перепад високих і низьких температур у міжсезоння і холодну пору року впливає на виділення шкірного сала (себуму), що викликає неприємні відчуття на шкіри голови, доводиться частіше її мити. Також в цей період часто загострюються такі хронічні дерматози як себорейний дерматит та псоріаз. Це відбувається через брак сонячного випромінювання. Холод, вітри і сніг викликають сухість і ламкість волосся.Для профілактики лікарка радить дотримуватися простих правил:- не виходьте на вулицю без головного убору, одягайте шапки, шалики із натуральних тканин.- Зволожуйте повітря в приміщеннях. Нестача вологи в повітрі викликає сухість волосяного стержня і, відповідно, ламкість та випадіння волосся.- Зволожувати стержень волосся після миття. Найкраще для зими обирати засоби для зволоження волосся з ліпідами, амінокислотами, які відновлюють гідробаланс і захисну плівку.- Правильно підібраний раціон потрібен не тільки для підтримки фігури, але і для збереження розкішного волосся. Запам’ятайте, що для волосся потрібне нежирне м’ясо, риба і морепродукти, горіхи, бобові. Щоб підсилити вироблення кератину і зробити локони більш еластичними та блискучими, не нехтуйте рослинною олією, житнім хлібом, висівками. Крім того, необхідні вітаміни А і Е, кремній, мідь, цинк. Шукайте їх в моркві, солодкому перці, цвітній капусті. Загалом будь-які свіжі овочі і фрукти будуть корисними для стану волосся, а заодно і для всього організму.