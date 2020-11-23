Чому взимку випадає волосся та як цього уникнути: пояснення луцької лікарки
Сьогодні, 14:33
Сімейний лікар КП "Луцький центр первинної медичної допомоги №1" Мельничук Вікторія розповіла про поширену проблему випадіння волосся взимку.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
За словами лікарки, проблема випадіння волосся є поширеною причиною звернення до дерматолога. За статистичними даними, близько 96 % чоловіків і 79 % жінок мають таку проблему. У середньому людина має 50-140 тисяч волосин. Найбільше волосся – приблизно 150 тисяч – мають білявки, власниці темного волосся мають до 100 тисяч волосин, найменше волосся – 50-90 тисяч волосин – мають руді.
Природно, коли за добу людина втрачає близько 80-120 волосин. Якщо ви розчесали кучері і на гребінці залишилося волосся більше, ніж завжди, то варто звернутися до лікаря, наголошує Вікторія Мельничук.
Причини того, чому людина на тлі повного здоров’я починає втрачати волосся, можна розділити на дві основні групи: внутрішні і зовнішні.
До внутрішніх причин відносяться гормональні коливання і порушення обміну речовин, аутоімунні процеси, генетична схильність.
До зовнішніх – психічний стан (стрес), інфекції, фізична травма (пошкодження шкірного покриву), дія отруйних речовин і т.п. Нерідко перераховані чинники можуть поєднуватися. До вагомих причин надмірного випадіння волосся відноситься і неправильне харчування, зокрема різноманітні дієти. Обділені поживними речовинами волосяні фолікули гинуть раніше терміну. Нестача вітамінів C, B5, B6, PP і заліза, цинку, кальцію і магнію погано позначається на стані коренів волосся. Але навіть якщо щоденний раціон рясніє вітамінами, їх засвоєнню можуть перешкодити захворювання шлунково-кишкового тракту, тютюнопаління, алкоголь і прийом деяких медикаментів.
У жінок зазвичай надмірне випадіння волосся пов’язано з вагітністю, абортами, застосуванням протизаплідних пігулок, менопаузою.
Згубно діють також перепади температур, тому взимку цей процес удвічі інтенсивніший. Насамперед це пов'язано з тим, що волосся у цю пору року дуже виснажене. За літо воно обгорiло під ультрафіолетовими променями, а тепер його руйнують і низькі температури. Перепад високих і низьких температур у міжсезоння і холодну пору року впливає на виділення шкірного сала (себуму), що викликає неприємні відчуття на шкіри голови, доводиться частіше її мити. Також в цей період часто загострюються такі хронічні дерматози як себорейний дерматит та псоріаз. Це відбувається через брак сонячного випромінювання. Холод, вітри і сніг викликають сухість і ламкість волосся.
Для профілактики лікарка радить дотримуватися простих правил:
- не виходьте на вулицю без головного убору, одягайте шапки, шалики із натуральних тканин.
- Зволожуйте повітря в приміщеннях. Нестача вологи в повітрі викликає сухість волосяного стержня і, відповідно, ламкість та випадіння волосся.
- Зволожувати стержень волосся після миття. Найкраще для зими обирати засоби для зволоження волосся з ліпідами, амінокислотами, які відновлюють гідробаланс і захисну плівку.
- Правильно підібраний раціон потрібен не тільки для підтримки фігури, але і для збереження розкішного волосся. Запам’ятайте, що для волосся потрібне нежирне м’ясо, риба і морепродукти, горіхи, бобові. Щоб підсилити вироблення кератину і зробити локони більш еластичними та блискучими, не нехтуйте рослинною олією, житнім хлібом, висівками. Крім того, необхідні вітаміни А і Е, кремній, мідь, цинк. Шукайте їх в моркві, солодкому перці, цвітній капусті. Загалом будь-які свіжі овочі і фрукти будуть корисними для стану волосся, а заодно і для всього організму.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
За словами лікарки, проблема випадіння волосся є поширеною причиною звернення до дерматолога. За статистичними даними, близько 96 % чоловіків і 79 % жінок мають таку проблему. У середньому людина має 50-140 тисяч волосин. Найбільше волосся – приблизно 150 тисяч – мають білявки, власниці темного волосся мають до 100 тисяч волосин, найменше волосся – 50-90 тисяч волосин – мають руді.
Природно, коли за добу людина втрачає близько 80-120 волосин. Якщо ви розчесали кучері і на гребінці залишилося волосся більше, ніж завжди, то варто звернутися до лікаря, наголошує Вікторія Мельничук.
Причини того, чому людина на тлі повного здоров’я починає втрачати волосся, можна розділити на дві основні групи: внутрішні і зовнішні.
До внутрішніх причин відносяться гормональні коливання і порушення обміну речовин, аутоімунні процеси, генетична схильність.
До зовнішніх – психічний стан (стрес), інфекції, фізична травма (пошкодження шкірного покриву), дія отруйних речовин і т.п. Нерідко перераховані чинники можуть поєднуватися. До вагомих причин надмірного випадіння волосся відноситься і неправильне харчування, зокрема різноманітні дієти. Обділені поживними речовинами волосяні фолікули гинуть раніше терміну. Нестача вітамінів C, B5, B6, PP і заліза, цинку, кальцію і магнію погано позначається на стані коренів волосся. Але навіть якщо щоденний раціон рясніє вітамінами, їх засвоєнню можуть перешкодити захворювання шлунково-кишкового тракту, тютюнопаління, алкоголь і прийом деяких медикаментів.
У жінок зазвичай надмірне випадіння волосся пов’язано з вагітністю, абортами, застосуванням протизаплідних пігулок, менопаузою.
Згубно діють також перепади температур, тому взимку цей процес удвічі інтенсивніший. Насамперед це пов'язано з тим, що волосся у цю пору року дуже виснажене. За літо воно обгорiло під ультрафіолетовими променями, а тепер його руйнують і низькі температури. Перепад високих і низьких температур у міжсезоння і холодну пору року впливає на виділення шкірного сала (себуму), що викликає неприємні відчуття на шкіри голови, доводиться частіше її мити. Також в цей період часто загострюються такі хронічні дерматози як себорейний дерматит та псоріаз. Це відбувається через брак сонячного випромінювання. Холод, вітри і сніг викликають сухість і ламкість волосся.
Для профілактики лікарка радить дотримуватися простих правил:
- не виходьте на вулицю без головного убору, одягайте шапки, шалики із натуральних тканин.
- Зволожуйте повітря в приміщеннях. Нестача вологи в повітрі викликає сухість волосяного стержня і, відповідно, ламкість та випадіння волосся.
- Зволожувати стержень волосся після миття. Найкраще для зими обирати засоби для зволоження волосся з ліпідами, амінокислотами, які відновлюють гідробаланс і захисну плівку.
- Правильно підібраний раціон потрібен не тільки для підтримки фігури, але і для збереження розкішного волосся. Запам’ятайте, що для волосся потрібне нежирне м’ясо, риба і морепродукти, горіхи, бобові. Щоб підсилити вироблення кератину і зробити локони більш еластичними та блискучими, не нехтуйте рослинною олією, житнім хлібом, висівками. Крім того, необхідні вітаміни А і Е, кремній, мідь, цинк. Шукайте їх в моркві, солодкому перці, цвітній капусті. Загалом будь-які свіжі овочі і фрукти будуть корисними для стану волосся, а заодно і для всього організму.
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