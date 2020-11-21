Не платив аліменти: пасажир автобуса у «Ягодині» пропонував прикордонникам хабар, щоб проїхати до Польщі

200 доларів США пропонував чоловік прикордонникам, аби безперешкодно потрапити через Волинь до Польщі.Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.У пункті пропуску «Ягодин» пасажир автобуса, що слідував до Варшави, запропонував старшому прикордонних нарядів неправомірну вигоду.Під час паспортного контролю з'ясувалося, що громадянину України обмежений виїзд за кордон через несплату аліментів. Тоді 36-річний чоловік вирішив за допомогою хабара врегулювати питання безперешкодного пропуску через державний рубіж, сподіваючись, що дві купюри номіналом 100 доларів йому в цьому допоможуть.Однак прикордонник на неправомірну пропозицію відповів категоричною відмовою. Натомість поінформував співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».