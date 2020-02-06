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Створює затори: просять заборонити одну зі стоянок для авто біля Старого ринку

Створює затори: просять заборонити одну зі стоянок для авто біля Старого ринку
У Луцьку просять заборонити зупинку/стоянку автомобілів на частині вулиці Глушець – від перехрестя з вулицею Ковельською до світлофора на перехресті з вулицею Замковою (виділено червоним, сторона, прилегла до ринку).

Відповідну петицію зареєстрував Андрій Кримусь.

На переконання автора петиції, через стоянку на дорозі рух на вказаній ділянці є ускладненим: дві смуги руху на Ковельській повинні об'єднатися в одну, що й утворює затори на дорозі. Також процес постановки/зняття авто зі стоянки на цій території, за словами автора петиції, додатково ускладнює дорожню ситуацію і може призвести до ДТП.

«Біля території ринку вже створено достатньо зон для стоянки авто (виділено зеленим), тому заборона зупинки/стоянки на вищевказаній ділянці дороги не суттєво вплине на місця стоянки біля ринку», - пише Андрій Кримусь.

Петицію зареєстрували вчора, 11 січня, тож для голосування за неї є ще 13 днів.

Нагадаємо, для того, аби міська рада її розглянула, петиція має набрати щонайменше 300 голосів.

Створює затори: просять заборонити одну зі стоянок для авто біля Старого ринку


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Теги: стоянка, Старий ринок, Андрій Кримусь, Глушець, петиція
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