Луцька маршрутка курсуватиме до Великого Омеляника
Сьогодні, 10:37
У Луцьку продовжили курсування маршруток №29 до Великого Омеляника.
Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у зв’язку із приєднанням Заборольської громади до Луцької міської територіальної громади виникла необхідність забезпечення перевезень пасажирів до села Великий Омеляник.
«5 сіл на сьогодні не охоплені автобусним сполученням: Антонівка, Всеволодівка, Великий Омеляник, Милуші, Моташівка. Через це є звернення КП “Луцьке підприємство електротранспорту”, що працює на 29-му маршруті, щодо його продовження до Великого Омеляника», - зазначив він. Маршрутка курсуватиме вулицями Набережна і Дубова.
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Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у зв’язку із приєднанням Заборольської громади до Луцької міської територіальної громади виникла необхідність забезпечення перевезень пасажирів до села Великий Омеляник.
«5 сіл на сьогодні не охоплені автобусним сполученням: Антонівка, Всеволодівка, Великий Омеляник, Милуші, Моташівка. Через це є звернення КП “Луцьке підприємство електротранспорту”, що працює на 29-му маршруті, щодо його продовження до Великого Омеляника», - зазначив він. Маршрутка курсуватиме вулицями Набережна і Дубова.
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