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Луцька маршрутка курсуватиме до Великого Омеляника

Луцька маршрутка курсуватиме до Великого Омеляника
У Луцьку продовжили курсування маршруток №29 до Великого Омеляника.

Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що у зв’язку із приєднанням Заборольської громади до Луцької міської територіальної громади виникла необхідність забезпечення перевезень пасажирів до села Великий Омеляник.

«5 сіл на сьогодні не охоплені автобусним сполученням: Антонівка, Всеволодівка, Великий Омеляник, Милуші, Моташівка. Через це є звернення КП “Луцьке підприємство електротранспорту”, що працює на 29-му маршруті, щодо його продовження до Великого Омеляника», - зазначив він. Маршрутка курсуватиме вулицями Набережна і Дубова.

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Теги: Великий Омеляник, маршрутка, Луцьк, Володимир Степанов
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