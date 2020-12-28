Луцька маршрутка курсуватиме до Великого Омеляника

У Луцьку продовжили курсування маршруток №29 до Великого Омеляника.Про це йшлося у середу, 20 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що у зв’язку із приєднанням Заборольської громади до Луцької міської територіальної громади виникла необхідність забезпечення перевезень пасажирів до села Великий Омеляник.«5 сіл на сьогодні не охоплені автобусним сполученням: Антонівка, Всеволодівка, Великий Омеляник, Милуші, Моташівка. Через це є звернення КП “Луцьке підприємство електротранспорту”, що працює на 29-му маршруті, щодо його продовження до Великого Омеляника», - зазначив він. Маршрутка курсуватиме вулицями Набережна і Дубова.