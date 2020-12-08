Волинські поліцейські затримали трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 18:05
На Волині працівники поліції протягом доби спіймали трьох водії, що керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
Володимир-Волинським районним відділом поліції протягом доби виявили 105 адміністративних правопорушень, з них три за керування водіями автомобілів в стані алкогольного сп’яніння, інформує Володимир-Волинський районний відділ поліції.
В смт. Іваничі виявлили водія автомобіля марки Kia Rio, чоловік був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, однак від проходження медичного огляду відмовився.
Працівники відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) зафіксували факт правопорушення за ст. 130 КУпАП, порушником виявився мешканець Іваничівського району, котрий вже не вперше притягається до відповідальності за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.
В одному із сіл Локачинського району працівники поліції зупинили водія автомобіля «ВАЗ», чоловік також керував транспортним засобом напідпитку.
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Володимир-Волинським районним відділом поліції протягом доби виявили 105 адміністративних правопорушень, з них три за керування водіями автомобілів в стані алкогольного сп’яніння, інформує Володимир-Волинський районний відділ поліції.
В смт. Іваничі виявлили водія автомобіля марки Kia Rio, чоловік був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, однак від проходження медичного огляду відмовився.
Працівники відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) зафіксували факт правопорушення за ст. 130 КУпАП, порушником виявився мешканець Іваничівського району, котрий вже не вперше притягається до відповідальності за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.
В одному із сіл Локачинського району працівники поліції зупинили водія автомобіля «ВАЗ», чоловік також керував транспортним засобом напідпитку.
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