Повідомили, чи підуть у Луцьку діти до шкіл після локдауну





Про це повідомила начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко, пише "



Зі слів Зіновії Лещенко, наразі чітких вказівок від галузевого міністерства немає. Оскільки йдеться про припинення дії жорсткого карантину, то, найімовірніше, учні всіх класів повернуться до очного навчання.



Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що молодші класи після завершення карантинних обмежень планують повернути до повноформатного навчання. Це ж стосується і учнів випускних 9-х та 11-х класів. Щодо інших класів, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації вони навчатимуться за змішаною формою.



Начальниця управління освіти зазначила, що вони моніторять ситуацію, спілкуються з керівниками шкіл і станом на сьогодні стан здоров'я учнів не викликає тривоги.



"Тому, думаю, ми будемо відновлювати навчальний процес у повноформатному режимі", – повідомила вона.



Керівники усіх 39 закладів освіти Луцька та приєднаних громад підтримують відновлення очного навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після закінчення дії жорсткого карантину учні шкіл Луцька і приєднаних громад повернуться до очного навчання.Про це повідомила начальниця управління освіти Луцької міської ради, пише " Конкурент ".Зі слів Зіновії Лещенко, наразі чітких вказівок від галузевого міністерства немає. Оскільки йдеться про припинення дії жорсткого карантину, то, найімовірніше, учні всіх класів повернуться до очного навчання.Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Україниповідомив, що молодші класи після завершення карантинних обмежень планують повернути до повноформатного навчання. Це ж стосується і учнів випускних 9-х та 11-х класів. Щодо інших класів, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації вони навчатимуться за змішаною формою.Начальниця управління освіти зазначила, що вони моніторять ситуацію, спілкуються з керівниками шкіл і станом на сьогодні стан здоров'я учнів не викликає тривоги."Тому, думаю, ми будемо відновлювати навчальний процес у повноформатному режимі", – повідомила вона.Керівники усіх 39 закладів освіти Луцька та приєднаних громад підтримують відновлення очного навчання.

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