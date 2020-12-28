Жінка з Волині встромила ніж у живіт своєму співмешканцеві, чоловік – у лікарні

У селищі Благодатне жінка на ґрунті раптово виниклого конфлікту спричинила тілесне ушкодження своєму співмешканцю. Чоловіка госпіталізували до лікарні.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (місто Нововолинськ).Поліцейські встановили, що ввечері 20 січня у власному помешканні між 49-річною жінкою та її 48-річним співмешканцем виник конфлікт. Внаслідок словесної перепалки жінка схопила кухонний ніж та нанесла потерпілому удар у живіт.Чоловіка госпіталізували до лікарні. Медики надали йому кваліфіковану допомогу, загрози життю не має. Жінці за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі оголосили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.Сьогодні, 22 січня, вирішуватимуть питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Триває слідство.