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Жінка з Волині встромила ніж у живіт своєму співмешканцеві, чоловік – у лікарні

Жінка з Волині встромила ніж у живіт своєму співмешканцеві, чоловік – у лікарні
У селищі Благодатне жінка на ґрунті раптово виниклого конфлікту спричинила тілесне ушкодження своєму співмешканцю. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (місто Нововолинськ).

Поліцейські встановили, що ввечері 20 січня у власному помешканні між 49-річною жінкою та її 48-річним співмешканцем виник конфлікт. Внаслідок словесної перепалки жінка схопила кухонний ніж та нанесла потерпілому удар у живіт.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. Медики надали йому кваліфіковану допомогу, загрози життю не має. Жінці за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі оголосили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 22 січня, вирішуватимуть питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Триває слідство.




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Теги: ніж, живіт, Благодатне
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