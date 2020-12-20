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У Польщі на будівництві робітник з України впав з висоти

У Польщі на будівництві робітник з України впав з висоти
Нещасний випадок з працівником з України стався у Варшаві.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvn24.pl, інцидент трапився у п'ятницю, 22 січня, в мікрорайоні Гоцлав у Варшаві.

Зазначається, що під час виконання роботи на будівельному майданчику українець впав з висоти 6 метрів. На місце викликали дві карети “швидкої”. Відомо, що чоловік вижив і був притомний на момент приїзду лікарів. Його госпіталізували. За попередніми даними, внаслідок падіння українець отримав травми кінцівок. Більше інформації поки немає.

Наразі поліція встановлює причини та обставин, що призвели до нещасного випадку.

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Теги: Польща, будівництво, робітник, Україна, падіння
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