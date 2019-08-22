У Луцьку продавці магазину утворили стихійне сміттєзвалище на узбіччі. ФОТО
Сьогодні, 14:40
Завдяки камерам відеоспостереження «Центру безпеки міста Луцька» виявили, що продавчиня магазину «Овочі та фрукти» по вул. Володимирській, 40 викидає відходи з приміщення на узбіччя, що навпроти будинку № 15 по вул. Володимирській.
Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти.
Як зазначають муніципали, внаслідок цього почало утворюватись стихійне сміттєзвалище. Також продавці магазину зізнались, що сміття викидають туди не вперше.
За здійснення засмічення території загального користування продавцем вищевказаного магазину, інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька та передано на розгляд адміністративної комісії за місцем її проживання.
Порушниці загрожує штраф від 340 до 1360 грн.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти.
Як зазначають муніципали, внаслідок цього почало утворюватись стихійне сміттєзвалище. Також продавці магазину зізнались, що сміття викидають туди не вперше.
За здійснення засмічення території загального користування продавцем вищевказаного магазину, інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька та передано на розгляд адміністративної комісії за місцем її проживання.
Порушниці загрожує штраф від 340 до 1360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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