Новий рекорд: у селищі на Волині зробили найбільший «поїзд» із санчат. ВІДЕО
Сьогодні, 14:27
У селищі Олика провели масштабний флешмоб, під час якого вдалося встановити новий для Волині рекорд за кількістю з'єднаних у один «поїзд» санчат.
Про це йдеться у дописах користувачок фейсбуку Наталі Дорощук та Каті Бишевич у спільноті «НАША ОЛИКА».
Під час цього дійства за допомогою невеликого тракторця селищем возили діток, які утворили «поїзд» із чотирьох десятків санчат.
До слова, участь у флешмобі разом із дітьми залюбки взяли і дорослі. А після веселої розваги усі разом фотографувалися та частувалися.
Зауважимо, що мешканці селища Олика побили рекорд села Хорлупи. Там у розвазі брало участь 23 пари санчат.
Фото і відео Ольги Кальчені.
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Про це йдеться у дописах користувачок фейсбуку Наталі Дорощук та Каті Бишевич у спільноті «НАША ОЛИКА».
Під час цього дійства за допомогою невеликого тракторця селищем возили діток, які утворили «поїзд» із чотирьох десятків санчат.
До слова, участь у флешмобі разом із дітьми залюбки взяли і дорослі. А після веселої розваги усі разом фотографувалися та частувалися.
Зауважимо, що мешканці селища Олика побили рекорд села Хорлупи. Там у розвазі брало участь 23 пари санчат.
Фото і відео Ольги Кальчені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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