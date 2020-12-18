Новий рекорд: у селищі на Волині зробили найбільший «поїзд» із санчат. ВІДЕО





Про це йдеться у дописах користувачок фейсбуку



Під час цього дійства за допомогою невеликого тракторця селищем возили діток, які утворили «поїзд» із чотирьох десятків санчат.



До слова, участь у флешмобі разом із дітьми залюбки взяли і дорослі. А після веселої розваги усі разом фотографувалися та частувалися.



Зауважимо, що мешканці селища Олика побили рекорд села Хорлупи. Там у розвазі брало участь 23 пари санчат.











Фото і відео Ольги Кальчені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Олика провели масштабний флешмоб, під час якого вдалося встановити новий для Волині рекорд за кількістю з'єднаних у один «поїзд» санчат.Про це йдеться у дописах користувачок фейсбуку Наталі Дорощук та Каті Бишевич у спільноті «НАША ОЛИКА».Під час цього дійства за допомогою невеликого тракторця селищем возили діток, які утворили «поїзд» із чотирьох десятків санчат.До слова, участь у флешмобі разом із дітьми залюбки взяли і дорослі. А після веселої розваги усі разом фотографувалися та частувалися.Зауважимо, що мешканці селища Олика побили рекорд села Хорлупи. Там у розвазі брало участь 23 пари санчат.

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